Рядом с символом РФ: украинский флаг появился на церемонии открытия Паралимпиады-2026

23:35 06.03.2026 Пт
2 мин
Организаторы Игр пренебрегли официальным требованием украинской стороны
aimg Андрей Костенко
Рядом с символом РФ: украинский флаг появился на церемонии открытия Паралимпиады-2026 Церемония открытия Паралимпиады (фото: x.com/Paralympics)

На Arena di Verona состоялась официальная церемония открытия зимних Паралимпийских игр-2026. Международный паралимпийский комитет (МПК) вынес флаг Украины, несмотря на официальный запрет и полный бойкот мероприятия со стороны нашей национальной сборной.

О деталях скандала - сообщает РБК-Украина.

Читайте также: "Нам безразлично, что они делали": глава МПК шокировал заявлением о допуске оккупантов на Паралимпиады

Несмотря на требование Украины

Причиной игнорирования церемонии со стороны отечественных паралимпийцев стало циничное решение МПК позволить представителям России и Беларуси выступать на Играх под своими национальными флагами. В знак протеста Украина и еще 16 государств объявили бойкот торжеств.

Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины накануне выдвинул жесткое требование: не использовать государственную символику Украины на мероприятии, где присутствуют представители страны-агрессора с их флагами. Однако организаторы решили иначе.

Как это выглядело на стадионе

Во время парада атлетов, когда настала очередь выхода нашей делегации, вместо спортсменов на арене появились двое волонтерок. Они несли табличку с надписью "Украина" и развернутый сине-желтый флаг.

Как сообщает The Independent, трибуны встретили появление украинских символов длительными и громкими овациями, устроив теплый прием, несмотря на отсутствие самих атлетов.

В МПК игнорирование требований украинской стороны назвали "соблюдением протокола".

Омраченный праздник спорта

Нынешняя Паралимпиада знаковая - она проходит через 50 лет после первых зимних соревнований. Однако праздник спорта омрачен присутствием оккупантов. На Играх выступят 6 россиян и 4 белоруса под своими флагами (впервые с 2014 года).

Всего в соревнованиях примут участие 612 спортсменов из 56 стран.

Сборная Украины, которая представлена на Играх рекордным количественным составом, выйдет на старты в соревновательном режиме, однако принципиально отказалась от любых совместных протокольных мероприятий с представителями страны-агрессора.

Отметим, что в Украине не транслировали церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.

Ранее расследование ГУР установило, кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города.

