Жребий ЧМ-2026: Шевченко оценил результаты и назвал главного соперника Украины (видео)

Пятница 05 декабря 2025 22:53
UA EN RU
Жребий ЧМ-2026: Шевченко оценил результаты и назвал главного соперника Украины (видео) Фото: Андрей Шевченко (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины узнала потенциальных соперников в групповом этапе чемпионата мира-2026. Результаты жеребьевки после церемонии в Вашингтоне оценил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий "Суспільному Спорт".

Потенциальные соперники Украины

По итогам жеребьевки, Украина, в случае прохождения плей-офф, окажется в группе F.

Там она сыграет со сборными Нидерландов, Японии и Туниса.

Приоритет от Шевченко

Президент УАФ отметил, что именно выход в финальную часть сейчас остается самым главным вызовом для "сине-желтых". А о силе участников группы на мундиале еще говорить рано.

"Группа на ЧМ - разумеется, сильная, все команды достойные. Но главная наша задача сейчас - выйти на ЧМ из плей-офф. Именно там - главные наши соперники сегодня. Надо готовиться к этим играм", - отметил глава УАФ.

Также Шевченко сказал, что возможные оппоненты на ЧМ не должны отвлекать сборную от первоочередной цели:

"Нам не важны сейчас эти соперники. Первая задача - попасть сюда. Потом уже будем готовиться", - подчеркнул он.

Плей-офф будет непростым

Для того, чтобы попасть в финал ЧМ-2026, украинской команде нужно одержать победы в двух матчах европейского турнира плей-офф.

26 марта 2026 года Украина сыграет в полуфинале против Швеции.

"У нас непростые соперники в плей-офф. Сборная Швеции - очень сильная команда, с хорошими исполнителями в составе, особенно - в группе атаки. Но я думаю, если мы настроимся хорошо, то у нас есть неплохие шансы попасть на чемпионат мира", - отметил Шевченко.

В случае победы над шведами, соперником команды Сергея Реброва в финале плей-офф 31 марта 2026 года станет сильнейший в паре Польша - Албания.

Оба матча сборная Украины проведет как номинальный хозяин. Место, где наша сборная будет принимать соперников еще не определено.

Финальный турнир чемпионата мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Ранее мы опубликовали полные результаты жеребьевки ЧМ-2026.

Также узнайте, как Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА.

