Главная » Развлечения » Спорт

Жеребьевка ЧМ-2026: с кем где и когда сыграет Украина, если выйдет в финал

Пятница 05 декабря 2025 21:06
Жеребьевка ЧМ-2026: с кем где и когда сыграет Украина, если выйдет в финал Фото: Сборная Украины узнала потенциальных соперников на ЧМ-2026 (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

5 декабря в Вашингтоне прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2026. Сборная Украины, которая еще борется за выход на мундиаль, получила возможных соперников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Украина и потенциальные сперники

Сборная Украины, которая сыграет в европейском плей-офф отбора, попала в четвертую корзину - вместе с командами с самым низким рейтингом ФИФА и будущими победителями стыковых матчей.

Во время жеребьевки "сине-желтые" получили по одному потенциальному сопернику из трех других корзин.

  • Из корзины 1 - Нидерланды
  • Из корзины 2 - Япония
  • Из корзины 3 - Тунис

Эти команды сформировали группу F.

Если "сине-желтые" выйдут в финал, они на групповой стадии проведут следующие встречи:

  • 14 июня, Украина - Тунис (в городе Арлингтон)
  • 20 июня, Украина - Нидерланды (Гуаделупе)
  • 25 июня, Украина - Япония (Канзас-Сити)

По итогам группового раунда две первые команды выйдут в 1/16 финала, также туда попадут 8 из 12-ти лучших сборных, занявших 3-е места.

Путь Украины на мундиаль

Для того, чтобы попасть в финал ЧМ-2026, украинской команде нужно одержать победы в двух матчах европейского турнира плей-офф.

26 марта 2026 года Украина сыграет в полуфинале против Швеции. В случае победы, соперником команды Сергея Реброва в финале 31 марта 2026 года станет сильнейший в паре Польша - Албания.

Оба матча сборная Украины проведет как номинальный хозяин.

Ранее мы рассказали, как Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА.

Также читайте, как УЕФА наказал Украину за баннер о России.

