Жеребьевка ЧМ-2026: с кем где и когда сыграет Украина, если выйдет в финал
5 декабря в Вашингтоне прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2026. Сборная Украины, которая еще борется за выход на мундиаль, получила возможных соперников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Украина и потенциальные сперники
Сборная Украины, которая сыграет в европейском плей-офф отбора, попала в четвертую корзину - вместе с командами с самым низким рейтингом ФИФА и будущими победителями стыковых матчей.
Во время жеребьевки "сине-желтые" получили по одному потенциальному сопернику из трех других корзин.
- Из корзины 1 - Нидерланды
- Из корзины 2 - Япония
- Из корзины 3 - Тунис
Эти команды сформировали группу F.
Если "сине-желтые" выйдут в финал, они на групповой стадии проведут следующие встречи:
- 14 июня, Украина - Тунис (в городе Арлингтон)
- 20 июня, Украина - Нидерланды (Гуаделупе)
- 25 июня, Украина - Япония (Канзас-Сити)
По итогам группового раунда две первые команды выйдут в 1/16 финала, также туда попадут 8 из 12-ти лучших сборных, занявших 3-е места.
Путь Украины на мундиаль
Для того, чтобы попасть в финал ЧМ-2026, украинской команде нужно одержать победы в двух матчах европейского турнира плей-офф.
26 марта 2026 года Украина сыграет в полуфинале против Швеции. В случае победы, соперником команды Сергея Реброва в финале 31 марта 2026 года станет сильнейший в паре Польша - Албания.
Оба матча сборная Украины проведет как номинальный хозяин.
