Жереб ЧС-2026: Шевченко оцінив результати та назвав головного суперника України (відео)

Збірна України дізналася потенційних суперників у груповому етапі чемпіонату світу-2026. Результати жеребкування після церемонії у Вашингтоні оцінив голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар "Суспільному Спорт".

Потенційні суперники України

За підсумками жеребкування, Україна, у разі проходження плей-офф, опиниться в групі F.

Там вона зіграє зі збірними Нідерландів, Японії та Тунісу.

Пріоритет від Шевченка

Президент УАФ наголосив, що саме вихід у фінальну частину зараз залишається найголовнішим викликом для "синьо-жовтих". А про силу учасників групи на мундіалі ще говорити зарано.

"Група на ЧС – зрозуміло, сильна, всі команди достойні. Але головне наше завдання зараз – вийти на ЧС з плей-офф. Саме там - головні наші суперники сьогодні. Треба готуватися до цих ігор", - зазначив очільник УАФ.

Також Шевченко сказав, що можливі опоненти на ЧС не повинні відволікати збірну від першочергової мети:

"Нам неважливі зараз ці суперники. Перша задача – попасти сюди. Потім вже будем готуватися", - наголосив він.

Плей-офф буде непростим

Для того, щоб потрапити у фінал ЧС-2026, українській команді потрібно здобути перемоги у двох матчах європейського турніру плей-офф.

26 березня 2026 року Україна зіграє у півфіналі проти Швеції.

"У нас непрості суперники у плей-офф. Збірна Швеції – дуже сильна команда, з гарними виконавцями у складі, особливо – у групі атаки. Але я думаю, якщо ми налаштуємося добре, то у нас є непогані шанси потрапити на чемпіонат світу", - зазначив Шевченко.

У разі перемоги над шведами, суперником команди Сергія Реброва у фіналі плей-офф 31 березня 2026 року стане сильніший у парі Польща – Албанія.

Обидва матчі збірна України проведе як номінальний господар. Місце, де наша збірна прийматиме суперників ще не визначено.

Фінальний турнір чемпіонату світу пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня до 19 липня 2026 року.