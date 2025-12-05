ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Жереб ЧС-2026: Шевченко оцінив результати та назвав головного суперника України (відео)

П'ятниця 05 грудня 2025 22:53
UA EN RU
Жереб ЧС-2026: Шевченко оцінив результати та назвав головного суперника України (відео) Фото: Андрій Шевченко (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України дізналася потенційних суперників у груповому етапі чемпіонату світу-2026. Результати жеребкування після церемонії у Вашингтоні оцінив голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар "Суспільному Спорт".

Потенційні суперники України

За підсумками жеребкування, Україна, у разі проходження плей-офф, опиниться в групі F.

Там вона зіграє зі збірними Нідерландів, Японії та Тунісу.

Пріоритет від Шевченка

Президент УАФ наголосив, що саме вихід у фінальну частину зараз залишається найголовнішим викликом для "синьо-жовтих". А про силу учасників групи на мундіалі ще говорити зарано.

"Група на ЧС – зрозуміло, сильна, всі команди достойні. Але головне наше завдання зараз – вийти на ЧС з плей-офф. Саме там - головні наші суперники сьогодні. Треба готуватися до цих ігор", - зазначив очільник УАФ.

Також Шевченко сказав, що можливі опоненти на ЧС не повинні відволікати збірну від першочергової мети:

"Нам неважливі зараз ці суперники. Перша задача – попасти сюди. Потім вже будем готуватися", - наголосив він.

Плей-офф буде непростим

Для того, щоб потрапити у фінал ЧС-2026, українській команді потрібно здобути перемоги у двох матчах європейського турніру плей-офф.

26 березня 2026 року Україна зіграє у півфіналі проти Швеції.

"У нас непрості суперники у плей-офф. Збірна Швеції – дуже сильна команда, з гарними виконавцями у складі, особливо – у групі атаки. Але я думаю, якщо ми налаштуємося добре, то у нас є непогані шанси потрапити на чемпіонат світу", - зазначив Шевченко.

У разі перемоги над шведами, суперником команди Сергія Реброва у фіналі плей-офф 31 березня 2026 року стане сильніший у парі Польща – Албанія.

Обидва матчі збірна України проведе як номінальний господар. Місце, де наша збірна прийматиме суперників ще не визначено.

Фінальний турнір чемпіонату світу пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня до 19 липня 2026 року.

Раніше ми опублікували повні результати жеребкування ЧС-2026.

Також дізнайтеся, як Трамп отримав першу в історії "Премію миру" від ФІФА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Андрій Шевченко
Новини
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни