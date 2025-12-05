ЧМ-2026: полные результаты жеребьевки

12 групп по четыре команды в каждой сформированы по итогам жеребьевки чемпионата мира по футболу-2026. Церемония прошла 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне.

Кто с кем сыграет на групповой стадии

Соперников узнали 42 из 48-ми сборных, которые уже обеспечили себе участие в мундиале, а также 22 потенциальных участника, которые разыграют шесть путевок в европейском и межконтинентальном плей-офф. Среди последних - сборная Украины.

Перед жеребьевкой всех участников разделили на четыре корзины.

В первую попали хозяева - сборные Мексики, Канады и США (которые еще до жеребьевки были распределены в группы A, B и D соответственно), а также девять других команд с самым высоким рейтингом.

Сборная Украины попала в четвертую корзину - вместе с командами с самым низким рейтингом ФИФА и будущими победителями стыковых матчей.

В каждую из 12-ти групп попали по одной команде из каждой корзины.

Группа А: Мексика, Южная Корея, Южная Африка, европейский плей-офф D (Дания, Северная Македония, Чехия, Ирландия)

Группа В: Канада, Швейцария, Катар, европейский плей-офф А (Италия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия)

Группа С: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити

Группа D: США, Австралия, Парагвай, европейский плей-офф С (Турция, Словакия, Румыния, Косово)

Группа Е: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, европейский плей-офф В (Украина, Польша, Албания, Швеция)

Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия

Группа Н: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, межконтинентальный плей-офф 2 (Ирак, Боливия, Суринам)

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания

Группа К: Португалия, Колумбия, Узбекистан, межконтинентальный плей-офф 1 (ДР Конго, Новая Каледония, Ямайка)

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана

По итогам группового раунда в 1/16 финала выйдут по две лучшие команды каждого из квартетов, а также 8 из 12-ти сборных, которые займут третьи места.

Что известно о ЧМ-2026

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории хозяевами мундиаля выступят сразу три страны - США, Канада и Мексика.

Матчи турнира пройдут в 16-ти городах: 2 - Канады, 3 - Мексики и 11 - США. Финал состоится на арене "Метлайф" в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси). Эта арена вмещает 82 500 зрителей, и традиционно используется для проведения матчей НФЛ (американский футбол), а футбольный матч впервые принял в мае 2010 года. "Метлайф" является домашней ареной для "Нью-Йорк Гигантс" и "Нью-Йорк Джетс" из НФЛ.

Стадион "Метлайф", где пройдет финал ЧМ-2026 (en.wikipedia.org)

Единственным стадионом, который ранее уже принимал матчи чемпионатов мира по футболу, стал "Ацтека" в Мехико, где проходили матчи ЧМ 1970 и 1986 годов. ЧМ-2026 будут открывать матчем на именно этом стадионе.

Впервые в истории в финальной стадии ЧМ примут участие 48 национальных сборных.

Наибольшее представительство у Европы - 16 участников. 12 команд уже получили прямые путевки. Еще 4 - попадут на мундиаль через стыковые игры.

Среди тех, кто поборется за дополнительные пропуски и сборная Украины, которая проведет решающие матчи в марте 2026 года.