От Мурсии до Молдовы: где УАФ ищет арену для домашних матчей сборной в плей-офф

Национальная сборная Украины срочно рассматривает сразу несколько возможных локаций для проведения матчей плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

О том, где могут принять соперников "сине-желтые" сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua .

Идеальная Испания

Наиболее привлекательным вариантом является испанская Мурсия. Именно здесь в марте текущего года украинцы играли с Бельгией в плей-офф Лиги наций. В том матче команда Сергея Реброва одержала победу - 3:1.

Испания идеально подходит, как место проведения тренировочного сбора в марте, после которого сразу можно провести официальные матчи. Речь идет о полуфинале и финале плей-офф, если Украина в него попадет.

Другие варианты

Кроме Испании, УАФ также рассматривает возможности принимать соперников в Германии или Молдове.

В то же время, уже абсолютно исключен вариант с Польшей. Против этого категорически выступает Сергей Ребров.

УАФ также отказалась от предложения Швеции, проводить игры на ее территории.

"Это нереалистичная альтернатива. Польша, где Украина проводила свои домашние матчи в отборочных играх чемпионата мира, также не является самым вероятным вариантом", - заявил пресс-секретарь УАФ Виталий Плецан.

Отмечается также, что последнее слово в выборе страны и арены будет за Ребровым.

Дедлайн от ФИФА

По регламенту ФИФА, принимающая сторона должна определиться с ареной за четыре месяца до матча.

Таким образом, УАФ должна принять решение о домашнем стадионе до 26 ноября. Впрочем, учитывая ситуацию в Украине, ФИФА может дать руководству отечественного футбола дополнительное время.

Украина в плей-офф ЧМ-2026: что известно

Сборная Украины во время жеребьевки попала в путь В - вместе с командами Польши, Албании и Швеции.

В полуфинале наша команда встретится со шведами. Этот матч запланирован на 26 марта 2026 года.

В случае выхода в финал, "сине-желтые" встретятся 31 марта с победителем в паре Польша - Албания. В обоих поединках Украина будет выступать в статусе хозяина.