ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

От Мурсии до Молдовы: где УАФ ищет арену для домашних матчей сборной в плей-офф

Пятница 21 ноября 2025 23:15
UA EN RU
От Мурсии до Молдовы: где УАФ ищет арену для домашних матчей сборной в плей-офф Фото: Сборная Украины ищет домашнюю арену (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Национальная сборная Украины срочно рассматривает сразу несколько возможных локаций для проведения матчей плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

О том, где могут принять соперников "сине-желтые" сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

Идеальная Испания

Наиболее привлекательным вариантом является испанская Мурсия. Именно здесь в марте текущего года украинцы играли с Бельгией в плей-офф Лиги наций. В том матче команда Сергея Реброва одержала победу - 3:1.

Испания идеально подходит, как место проведения тренировочного сбора в марте, после которого сразу можно провести официальные матчи. Речь идет о полуфинале и финале плей-офф, если Украина в него попадет.

Другие варианты

Кроме Испании, УАФ также рассматривает возможности принимать соперников в Германии или Молдове.

В то же время, уже абсолютно исключен вариант с Польшей. Против этого категорически выступает Сергей Ребров.

УАФ также отказалась от предложения Швеции, проводить игры на ее территории.

"Это нереалистичная альтернатива. Польша, где Украина проводила свои домашние матчи в отборочных играх чемпионата мира, также не является самым вероятным вариантом", - заявил пресс-секретарь УАФ Виталий Плецан.

Отмечается также, что последнее слово в выборе страны и арены будет за Ребровым.

Дедлайн от ФИФА

По регламенту ФИФА, принимающая сторона должна определиться с ареной за четыре месяца до матча.

Таким образом, УАФ должна принять решение о домашнем стадионе до 26 ноября. Впрочем, учитывая ситуацию в Украине, ФИФА может дать руководству отечественного футбола дополнительное время.

Украина в плей-офф ЧМ-2026: что известно

Сборная Украины во время жеребьевки попала в путь В - вместе с командами Польши, Албании и Швеции.

В полуфинале наша команда встретится со шведами. Этот матч запланирован на 26 марта 2026 года.

В случае выхода в финал, "сине-желтые" встретятся 31 марта с победителем в паре Польша - Албания. В обоих поединках Украина будет выступать в статусе хозяина.

Ранее мы писали, что аналитики просчитали шансы Украины и других участников плей-офф на выход в финал ЧМ-2026.

Также читайте, почему позиция сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА удивила многих фанатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Сергей Ребров
Новости
Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте