Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА: "Мир стал безопаснее"

Пятница 05 декабря 2025 20:42
Трамп получил первую в истории "Премию мира" от ФИФА: "Мир стал безопаснее" Фото: Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино (x.com/POTUS)
Автор: Андрей Костенко

Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом новосозданной премии ФИФА за мир (FIFA Peace Prize). Награду ему лично вручил президент федерации Джанни Инфантино во время жеребьевки финальной части чемпионата мира-2026, прошедшей в Kennedy Center в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии жеребьевки.

Как наградили Трампа

Инфантино, передавая Трампу кубок, медаль и сертификат, заявил: "Это ваша премия, премия мира".

По словам главы ФИФА, награду присудили "за исключительные и чрезвычайные действия по продвижению мира и единства в мире".

Трамп в свою очередь назвал награду "одним из самых больших почетных званий в жизни" и заявил, что его действия "сделали мир безопаснее".

"Этот чемпионат мира побьет все рекорды - даже те, в которые даже не мог поверить Джанни [Инфантино]. Думаю, что то событие, которое вы увидите... Мир ничего подобного еще не видел! Мир является более безопасным сейчас. В прошлом году так не было. Теперь мы действительно безопасны", - сказал Трамп после получения награды.

Среди своих заслуг он упомянул прекращение конфликта в Конго, ослабление напряженности между Индией и Пакистаном, а также "десятки войн, которые удалось остановить еще до их начала".

Что известно о премии FIFA за мир

Премия была основана в этом году. По официальному описанию, ее будут вручать людям, которые "неутомимой преданностью и особыми действиями способствуют объединению людей в мире".

Процедура отбора кандидатов не раскрывается. СМИ сообщают, что предложения по будущим лауреатам будет подавать новый комитет по социальной ответственности, возглавляемый мьянмским бизнесменом Зав Завом.

Присуждение награды Трампу уже вызвало резонанс. Западные медиа обращают внимание на тесные связи ФИФА с окружением американского президента. В частности, ранее организация назначила Иванку Трамп в совет образовательной инициативы на 100 млн долларов, которая частично финансируется доходами от ЧМ-2026.

Напомним, что мундиаль стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. Турнир станет рекордным - участие примут 48 сборных, а в календаре запланировано 104 матча в 16 городах-хозяевах. ФИФА называет ЧМ-2026 событием, которое "объединит мир".

