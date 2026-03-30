ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Уже наговорил, так наговорил": Полякова со сцены высмеяла скандальное интервью мужа

18:26 30.03.2026 Пн
2 мин
Эмоциональная реплика артистки сразу вызвала смех в зале
Иванна Пашкевич
"Уже наговорил, так наговорил": Полякова со сцены высмеяла скандальное интервью мужа

Певица Оля Полякова во время концерта в Днепре иронично высказалась об интервью своего мужа Вадима Буряковского, которое тот дал Дмитрию Гордону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Threads одной из зрительниц в зале.

К этой резонансной теме Полякова вернулась со сцены после того, как публика начала скандировать имя ее мужа.

Тогда певица в шутку сравнила ситуацию с "перекисшим компотом".

"Вадик... Мне появлялись в Threads посты: "язык как помело" и его фотография. Уже наговорил, так наговорил. Говорю я вам так: закройте их за замком и держите дома, - сказала артистка.

"Мой Вадик, как бабий компот в погребе, - он перекис и в какой-то день стрельнул", - добавила она.

Эта шутка вызвала бурную реакцию в зале - зрители сразу разразились смехом.

Что известно о скандальном интервью Буряковского

Повышенное внимание к мужу певицы в соцсетях появилось после его разговора с Дмитрием Гордоном.

В том интервью он критически высказался о телеведущей Маше Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве.

В частности, бизнесмен заявил, что ведущая якобы не является такой открытой в реальной жизни, как может казаться, а Хромаева назвал "мажором".

Ранее Оля Полякова уже комментировала слова мужа и публично отмежевалась от его позиции.

Она подчеркнула, что не поддерживает таких высказываний в адрес людей, о которых шла речь в интервью, и попросила прощения у Маши Ефросининой и ее близких.

Полякова с Ефросининой, Хромаевым и детьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица также отметила, что искренне уважает подругу, а ее семью считает примером крепких и достойных отношений.

Впоследствии артистка отдельно затронула тему публичных заявлений и подчеркнула, что оскорбительные слова в адрес близких людей не могут быть нормой.

В комментариях под ее публикациями мнения подписчиков разделились: одни поддержали певицу, другие выразили убеждение, что супругам стоит выяснять подобные вещи без лишней публичности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
