"Уже наговорил, так наговорил": Полякова со сцены высмеяла скандальное интервью мужа

Певица Оля Полякова во время концерта в Днепре иронично высказалась об интервью своего мужа Вадима Буряковского, которое тот дал Дмитрию Гордону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Threads одной из зрительниц в зале.

К этой резонансной теме Полякова вернулась со сцены после того, как публика начала скандировать имя ее мужа.

Тогда певица в шутку сравнила ситуацию с "перекисшим компотом".

"Вадик... Мне появлялись в Threads посты: "язык как помело" и его фотография. Уже наговорил, так наговорил. Говорю я вам так: закройте их за замком и держите дома, - сказала артистка.

"Мой Вадик, как бабий компот в погребе, - он перекис и в какой-то день стрельнул", - добавила она.

Эта шутка вызвала бурную реакцию в зале - зрители сразу разразились смехом.

Что известно о скандальном интервью Буряковского

Повышенное внимание к мужу певицы в соцсетях появилось после его разговора с Дмитрием Гордоном.

В том интервью он критически высказался о телеведущей Маше Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве.

В частности, бизнесмен заявил, что ведущая якобы не является такой открытой в реальной жизни, как может казаться, а Хромаева назвал "мажором".

Ранее Оля Полякова уже комментировала слова мужа и публично отмежевалась от его позиции.

Она подчеркнула, что не поддерживает таких высказываний в адрес людей, о которых шла речь в интервью, и попросила прощения у Маши Ефросининой и ее близких.

Полякова с Ефросининой, Хромаевым и детьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица также отметила, что искренне уважает подругу, а ее семью считает примером крепких и достойных отношений.

Впоследствии артистка отдельно затронула тему публичных заявлений и подчеркнула, что оскорбительные слова в адрес близких людей не могут быть нормой.

В комментариях под ее публикациями мнения подписчиков разделились: одни поддержали певицу, другие выразили убеждение, что супругам стоит выяснять подобные вещи без лишней публичности.