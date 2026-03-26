"Просто хайпует". Полякова разнесла жену Павлика и предупредила о последствиях (видео)

18:11 26.03.2026 Чт
3 мин
Артистка прокомментировала возмущение, которое возникло из-за "укола адреналина"
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Просто хайпует". Полякова разнесла жену Павлика и предупредила о последствиях (видео) Екатерина Репяхова и Оля Полякова (коллаж: РБК-Украина)

Певица Оля Полякова вмешалась в скандал с концертом Виктора Павлика во Дворце "Украина". Она осудила действия жены артиста и концертного директора Екатерины Репяховой.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы.

Что сказала Полякова о скандале с концертом Павлика

Ранее жена народного артиста показала в сторис сообщение от Оли, в котором она поддержала идею с применением адреналина во время выступления.

"Вот и Оля Полякова тоже считает, что надо было колоть Виктору адреналин, чтобы зазвучать. Не знала, что у нее медицинское образование, чтобы такие советы давать", - написала она.

Именно отказ от "укола" стал одной из причин перепалки Екатерины с худруководителем заведения Сергеем Перманом.

Что написала Полякова жене Павлика (скриншот)

Позже певица ответила на возмущение. Она дала понять, что страхи из-за использования адреналина являются преувеличенными.

"Увидела много новостей о том, что я поддержала идею уколоть в связки Павлику адреналин. Все, кто причастен к вокалу, знают, что адреналин никто не колет. Его поливают на голосовые связки, чтобы сосуды сузились и появился голос, пение. Это абсолютно безвредная процедура", - пояснила Оля.

Она считает, что Репяхова использовала эту ситуацию для создания скандала и привлечения внимания.

"Эта женщина - жена Павлика - просто хайпует на этой истории. Кто очень переживает за сердце Павлика, как вы думаете, скандал, который она устроила, на него не влияет?" - отметила певица.

Кроме того, Полякова не смолчала о решении блогерши опубликовать личную переписку с ней.

"И еще одно. Если вы выкладываете личную переписку, то будьте готовы получить..." - добавила она.

Что известно о скандале вокруг выступления Павлика

Уже почти неделю сеть гудит об инциденте на концерте артиста. У жены певицы возник конфликт с художественным руководителем Сергеем Перманом. Последний позволил себе грубые и агрессивные высказывания в сторону концертного директора.

Павлик поддержал жену и пожаловался на создание неприемлемых условий для работы, в частности на остановку концерта без объективных причин. По словам певца, он находился в рабочей форме и не испытывал никакого физического дискомфорта.

"Произошло публичное унижение, психологическое давление и недопустимые высказывания, в частности в сторону моей жены. Фразы вроде "твое место дома" являются проявлением дискриминации и не имеют ничего общего с уважением ни к человеку, ни к профессии", - добавил он.

Сама Екатерина позже опубликовала пост, в котором показала записи с высказываниями художественного руководителя.


Перман в ответ назвал семью профессиональными провокаторами и призвал с ними не связываться.

