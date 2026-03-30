ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Вже наговорив, так наговорив": Полякова зі сцени висміяла скандальне інтерв’ю чоловіка

18:26 30.03.2026 Пн
2 хв
Емоційна репліка артистки одразу викликала сміх у залі
Іванна Пашкевич
"Вже наговорив, так наговорив": Полякова зі сцени висміяла скандальне інтерв’ю чоловіка Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка Оля Полякова під час концерту в Дніпрі іронічно висловилася про інтерв’ю свого чоловіка Вадима Буряковського, яке той дав Дмитру Гордону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Threads однієї з глядачок у залі.

До цієї резонансної теми Полякова повернулася зі сцени після того, як публіка почала скандувати ім’я її чоловіка.

Тоді співачка жартома порівняла ситуацію з "перекислим компотом".

"Вадік... Мені поз'являлися в Threads пости: "язик як помело" і його фотографія. Вже наговорив, так наговорив. Кажу я вам так: закрийте їх за замком і тримайте вдома, - сказала артистка.

"Мій Вадік, як бабин компот в льоху, - він перекис і в якийсь день стрельнув", - додала вона.

Цей жарт викликав бурхливу реакцію в залі - глядачі одразу вибухнули сміхом.

Що відоме про скандальне інтерв’ю Буряківського

Підвищена увага до чоловіка співачки в соцмережах з’явилася після його розмови з Дмитром Гордоном.

У тому інтерв’ю він критично висловився про телеведучу Машу Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва.

Зокрема, бізнесмен заявив, що ведуча нібито не є такою відкритою в реальному житті, як може здаватися, а Хромаєва назвав "мажором".

Раніше Оля Полякова вже коментувала слова чоловіка й публічно відмежувалася від його позиції.

Вона наголосила, що не підтримує таких висловлювань на адресу людей, про яких ішлося в інтерв’ю, та попросила вибачення у Маші Єфросиніної і її близьких.

Полякова з Єфросиніною, Хромаєвим та дітьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка також зазначила, що щиро поважає подругу, а її родину вважає прикладом міцних і гідних стосунків.

Згодом артистка окремо порушила тему публічних заяв і підкреслила, що образливі слова на адресу близьких людей не можуть бути нормою.

У коментарях під її публікаціями думки підписників розділилися: одні підтримали співачку, інші висловили переконання, що подружжю варто з’ясовувати подібні речі без зайвої публічності.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Оля Полякова Зірки шоу-бізнесу
Новини
Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
Аналітика
