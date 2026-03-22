Нардеп раскрыл интересную деталь об отношениях Поляковой с мужем: "Ты святой человек"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал давнюю историю об Оле Поляковой и ее муже Вадиме Буряковском, которая, по его словам, ярко характеризует отношения пары.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение политика в Facebook.

Как отметил политик, певица всегда отличалась чрезвычайной энергичностью и активностью.

По его словам, пока Полякова буквально не давала покоя всем вокруг своей неутомимостью в спортзале, он сам пытался спрятаться от этого ритма в зоне отдыха.

Однако даже там, рядом с Вадимом, тишина оказалась недолгой - телефон мужа артистки звонил почти без остановки.

"Массажная комнатка на двоих - лежим мы с Вадимом рядом на кушетках. Я только что отошел от тренажерного зала и хочу немного отдохнуть. А у Вадима наяривает "мобильник" и он каждые три минуты что-то кому-то долго объясняет и оправдывается", - вспомнил нардеп.

Алексей рассказал, что во время той ситуации он не сдержался и решил прямо спросить у Буряковского, как тот выдерживает такой темп и постоянные звонки.

Алексей Кучеренко (фото: facebook.com/Kucherenko2020)

Ответ мужа Поляковой, как говорит Кучеренко, оказался коротким, но очень искренним.

"Тогда я уже после десятого звонка спрашиваю: "Вадик, а как ты выживаешь?" Он подумал и сокровенно говорит: "Я ее очень люблю!". Я помолчал и потом говорю. "Тогда вопросов к тебе у меня больше нет, друг. Ты святой человек", - подытожил народный депутат.

Скандал из-за нового интервью Буряковского

На днях на канале Дмитрия Гордона вышло вышло откровенное интервью с Вадимом Буряковским.

Во время разговора он высказался о Маше Ефросининой, предположив, что она якобы постоянно стремится доказать свое первенство.

Также муж певицы заявил, что в реальной жизни телеведущая, мол, не такая открытая, как перед публикой.

Кроме этого, муж Поляковой вспомнил эпизод, когда, по его словам, после определенной реплики Ефросинина вместе с мужем покинули компанию.

Он предположил, что причиной мог стать именно его тон.

Также бизнесмен резко высказался и о Хромаеве.

"Мажор... Он палец о палец, чтобы всего добиться, не ударил", - говорил муж Поляковой.

Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/timur_khromaev)

После волны критики и обсуждений в соцсетях Оля Полякова публично отреагировала на ситуацию.

Певица отметила, что с уважением относится к Маше Ефросининой, ее мужу и всей их семье, а также считает их примером крепких отношений.

Артистка подчеркнула, что не разделяет мнение своего мужа и была шокирована его словами.

По ее словам, эти высказывания могли оскорбить близких для нее людей.

Полякова извинилась у подруги и отдельно подчеркнула, что это была личная позиция ее избранника, которая не отражает ее взглядов.