Отрыв "Шахтера", невероятный рекорд ЛНЗ и вылет "Динамо" из топ-3: самое интересное в 12 туре УПЛ

"Динамо" провалило решающие битвы

Действующие чемпионы страны порадовали болельщиков ярким разгромом на континентальной арене, однако во внутреннем чемпионате потерпели два болезненных поражения.

Неделю назад, накануне Классического, речь шла о битве за лидерство с "Шахтером". Она была провалена. Теперь команда уступила и в ключевом матче за второе место ЛНЗ. Более того, из-за спины выскочило и житомирское "Полесье", вытеснив подопечных Александра Шовковского из топ-тройки турнира.

В следующем туре (после перерыва на матчи сборных) "бело-синие" будут играть с ковалевским "Колосом". И в случае поражения - пропустят вперед и его. Тенденция, согласитесь, чрезвычайно тревожная.

Неделю назад на слуху была рекордная беспроигрышная серия киевлян, которую прервал "Шахтер". Теперь приходится вспоминать, когда столиный клуб проигрывал в УПЛ дважды подряд. Последний раз подобное было два года назад - в октябре 2023 года. Тогда "Динамо" уступило "Полесью" (2:3) и "Днепру-1" (0:1).

Рекорд ЛНЗ против грандов

А вот подопечные Виталия Пономарева, наоборот могут похвастаться достижением, которое в чемпионате Украины еще не удавалось никому.

ЛНЗ стал первой командой, победившей "Шахтер" и "Динамо" в одном круге чемпионата Украины.

Кроме этого, ЛНЗ - лишь третий клуб в истории УПЛ, который переиграл обоих отечественных грандов в выездных матчах одного сезона. До сих пор подобное удавалось только "Оболони" (сезон-2010/11) и "Днепру-1" (2023/24).

"Шахтер" с разгромом уходит в отрыв

Подопечные Арды Турана вполне прогнозируемо не имели проблем с главным аутсайдером турнира - "Полтавой".

Разбив соперника (7:1), "горняки" обеспечили себе комфортный отрыв в турнирной таблице. Ближайших соперников - ЛНЗ и "Полесье" они теперь опережают на четыре пункта. А преимущество над "Динамо" составляет уже семь очков.

"Полесье" пробивается в топ-3

Среди других событий 12-го тура отметим уверенную гостевую победу житомирского "Полесья" над "Александрией" (3:0), которая позволила "волкам" подняться на третью строчку.

Матч также запомнился действиями болельщиков "горожан", которые устроили файер-шоу и едва не сорвали игру. Возможной причиной является первый приезд в Александрию бывшего наставника команды Руслана Ротаня во главе другого коллектива.

Харьковский "Металлист 1925" дома неожиданно уступил луганской "Заре" (1:3). Коллектив, который несколько недель назад претендовал на роль одного из лидеров, потерял очки в пятом матче подряд.

В то же время активно прогрессируют львовские "Карпаты". Одолев криворожский "Кривбасс" (1:0), они оформили первую домашнюю победу в сезоне.

Все результаты тура

"Эпицентр" - "Оболонь" - 1:2 (Сидун, 74 - Устименко, 11, Слободян, 15 (пенальти)

"Кудривка" - "Колос" - 1:3 (Сторчоус, 35 - Ррапай, 69 (пенальти), Климчук, 81, Цуриков, 85)

"Металлист 1925" - "Заря" - 1:3 (Рашица, 31 (пенальти) - Будковский, 8, Вантух, 34, Слесар, 48)

"Верес" - "Рух" - 1:0 (Бойко, 55)

"Карпаты" - "Кривбасс" - 1:0 (Бруниньо, 47)

"Александрия" - "Полесье" - 0:3 (Гайдучик, 9, Сарапий, 48, Назаренко, 84)

"Динамо" - ЛНЗ - 0:1 (Пастух, 45+1)

"Шахтер" - "Полтава" - 7:1 (Марлон Гомес, 3, Педриньо, 17 (пенальти), Эгиналду, 57, Очеретько, 60, Невертон, 82, Конопля, 90, Пидлепич, 90+4 (автогол) - Галенков, 53)

Бомбардиры: