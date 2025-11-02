ua en ru
"Шахтер" взял реванш у "Динамо" в Классическом УПЛ: быстрые голы решили все

Воскресенье 02 ноября 2025 19:54
"Шахтер" взял реванш у "Динамо" в Классическом УПЛ: быстрые голы решили все Фото: Противостояние "Шахтера" и "Динамо" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

После боевого поединка в рамках Кубка Украины, "Шахтер" и "Динамо" встретились второй раз за неделю. На этот раз - на поле "горняков" в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

О том, как прошло Классическое - рассказывает РБК-Украина.

УПЛ, 11-й тур

"Шахтер" - "Динамо" - 3:1

Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) - Буяльский, 56

Первый тайм: тотальное преимущество "горняков"

Подопечные Арды Турана не дали времени соперникам на раскачку. Применив прессинг с первых минут, они заставили оборону киевлян ошибиться.

В простой ситуации защитники "бело-синих" не смогли вывести мяч со свое половины поля, напоролись на прессинг и "заработали" угловой у собственных ворот.

Первый стандарт "Шахтера" стал результативным. Педриньо выеонав подачу с угла, которые головой замкнул Эгиналду, опередивший Попова.

Так уже в начале игры киевляне оказались в ситуации, когда надо идти вперед и отыгрываться. Но соперник категорически был против. "Шахтер" до перерыва владел тотальным преимуществом, не позволял динамовцам осмысленно приблизиться к своим воротам.

В атаке подопечные Турана активно применяли прессинг и это не раз ставило защитников "бело-синих" в тупик. "Шахтер" больше не имел до перерыва стопроцентных голевых моментов, но создавал остроту у ворот Нещерета постоянно. У "Динамо" единственный полушанс возник лишь под занавес тайма, но Ярмоленко не успел на прострел от Кабаева.

За первые 45 минут динамовцы ни разу не попали в створ ворот. Футболисты "Шахтера" попали в рамку дважды, забив один гол.

Второй тайм

После отдыха соперники также не стали терять время, а сразу взялись за дело. Зрители снова увидели быстрые голы.

Сначала шедевром отметился "горняк" Невертон, которому защитники киевлян дали слишком много своюоты. Подхватив мяч и продвинувшись к воротам, он издали вколотил в дальнюю девятку - 2:0.

Но радовался "Шахтер" недолго. Уже в следующей атаке динамовцы заставили Ризныка вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. В ответ забил Буяльский, который в касание завершил прострел Караваева с фланга.

После этого "Динамо" имело неплохой отрезок, контролировало игру, но воплотить преимущество в гол не сумело. Арда Туран, почувствовав дизбаланс, исправил ситуацию заменами. Выход молодых и свежих Мейреллиша и Изаки вновь сделал атаки "горняков" быстрыми и опасными.

"Динамо" также пыталось спасти матч, но их действия впереди имели хаотичный и неорганизованный арактер. Надежды были на случай или индивидуальное мастерство кого-то из игроков. Но этого не произошло.

Зато "Шахтер" забил третий гол уже в компенсированное время и закрыл игру.

