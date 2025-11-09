ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

УПЛ: "Динамо" потеряло Ярмоленко и уступило ЛНЗ в битве за второе место

Воскресенье 09 ноября 2025 17:25
UA EN RU
УПЛ: "Динамо" потеряло Ярмоленко и уступило ЛНЗ в битве за второе место Фото: "Динамо" проиграло ЛНЗ (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" и черкасский ЛНЗ в центральном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги боролись за второе место в турнирной таблице.

О ходе матча и его результате - рассказывает РБК-Украина.

УПЛ, 12-й тур

"Динамо" - ЛНЗ - 0:1

Гол: Пастух, 45+1

Расклады перед игрой

ЛНЗ довольно неожиданно ворвался в число лидеров текущего турнира и уже отметился разгромом в матче против донецкого "Шахтера" (4:1). К игре с чемпионом Украины черкасский клуб подошел, имея 20 очков. Столько же было и у "бело-синих".

Поэтому очное противостояние шло за вторую строчку в турнирной таблице.

Детали матча

Зрители увидели на поле конкурентную борьбу, в которой гости ни в чем не уступали именитому сопернику.

Киевляне имели территориальное преимущество и больше владели мячом. Однако черкасцы охотно и очень опасно контратаковали, поэтому Нещерету приходилось сейвить чаще, чем его визави Паламарчуку.

Неприятности для хозяев поля начались на 34-й минуте, когда травму получил Ярмоленко. Лидер киевлян вынужденно покинул поле, а вместо него в игру вступил Герреро.

УПЛ: &quot;Динамо&quot; потеряло Ярмоленко и уступило ЛНЗ в битве за второе место

Андрей Ярмоленко получил травму в первом тайме (фото: УПЛ)

Панамец почти сразу имел шанс отличиться, но после его удара слета великолепную реакцию продемонстрировал Паламарчук.

А когда казалось, что команды уйдут на перерыв при нулях на табло, мяч оказался в воротах хозяев.

Уже в компенсированное время футболисты ЛНЗ организовали очередную стремительную атаку: Проспер выиграл спринтерский забег у Попова, вышел почти один на один с Нещеретом, но переиграть голкипера киевлян не смог. Впрочем, на подборе первым оказался Пастух, который в одно касание попал в ворота.

После перерыва "Динамо" прогнозируемо усилило давление, но глобально характер игры не изменился. Хозяева, как ни старалась, не могли создать достаточно остроты. Соперники же продолжали опасно контратаковать, и были близки, чтобы удвоить преимущество.

"Динамо" едва не получило шанс сравнять счет, когда арбитр Николай Балакин указал на точку пенальти за нарушение в штрафной на Попове. Однако после просмотра ВАР свое решение отменил.

В конце игры Александр Шовковский пошел ва-банк, выпустив в пару к Герреро второго центрфорварда - Бленуце. ЛНЗ в свою очередь перешел к игре на удержание счета и успешно довел матч до победы.

Турнирное положение

Черкасский клуб, одолев и второго отечественного гранда, набрал 23 очка и делит второе место вместе с житомирским "Полесьем".

"Динамо" (20 пунктов) проиграло в УПЛ второй матч подряд и скатилось на четвертую позицию. Равное с киевлянами количество баллов имеет и криворожский "Кривбасс".

В программе тура осталась одна игра. Лидер - "Шахтер" будет играть с аутсайдером - "Полтавой". В случае победы, "горняки" оторвутся от ближайших преследователей на четыре пункта.

Ранее мы писали, что пять украинцев попали в символическую сборную Лиги конференций.

Также узнайте, как Украина повторила достижения в еврокубках и поднялась в Таблице коэффициентов УЕФА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УПЛ Динамо
Новости
Зеленский ввел "особые" санкции: в списке - Дмитриев, чиновники и издательства РФ
Зеленский ввел "особые" санкции: в списке - Дмитриев, чиновники и издательства РФ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины