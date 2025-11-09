УПЛ: "Динамо" потеряло Ярмоленко и уступило ЛНЗ в битве за второе место
Киевское "Динамо" и черкасский ЛНЗ в центральном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги боролись за второе место в турнирной таблице.
О ходе матча и его результате - рассказывает РБК-Украина.
УПЛ, 12-й тур
"Динамо" - ЛНЗ - 0:1
Гол: Пастух, 45+1
Расклады перед игрой
ЛНЗ довольно неожиданно ворвался в число лидеров текущего турнира и уже отметился разгромом в матче против донецкого "Шахтера" (4:1). К игре с чемпионом Украины черкасский клуб подошел, имея 20 очков. Столько же было и у "бело-синих".
Поэтому очное противостояние шло за вторую строчку в турнирной таблице.
Детали матча
Зрители увидели на поле конкурентную борьбу, в которой гости ни в чем не уступали именитому сопернику.
Киевляне имели территориальное преимущество и больше владели мячом. Однако черкасцы охотно и очень опасно контратаковали, поэтому Нещерету приходилось сейвить чаще, чем его визави Паламарчуку.
Неприятности для хозяев поля начались на 34-й минуте, когда травму получил Ярмоленко. Лидер киевлян вынужденно покинул поле, а вместо него в игру вступил Герреро.
Андрей Ярмоленко получил травму в первом тайме (фото: УПЛ)
Панамец почти сразу имел шанс отличиться, но после его удара слета великолепную реакцию продемонстрировал Паламарчук.
А когда казалось, что команды уйдут на перерыв при нулях на табло, мяч оказался в воротах хозяев.
Уже в компенсированное время футболисты ЛНЗ организовали очередную стремительную атаку: Проспер выиграл спринтерский забег у Попова, вышел почти один на один с Нещеретом, но переиграть голкипера киевлян не смог. Впрочем, на подборе первым оказался Пастух, который в одно касание попал в ворота.
После перерыва "Динамо" прогнозируемо усилило давление, но глобально характер игры не изменился. Хозяева, как ни старалась, не могли создать достаточно остроты. Соперники же продолжали опасно контратаковать, и были близки, чтобы удвоить преимущество.
"Динамо" едва не получило шанс сравнять счет, когда арбитр Николай Балакин указал на точку пенальти за нарушение в штрафной на Попове. Однако после просмотра ВАР свое решение отменил.
В конце игры Александр Шовковский пошел ва-банк, выпустив в пару к Герреро второго центрфорварда - Бленуце. ЛНЗ в свою очередь перешел к игре на удержание счета и успешно довел матч до победы.
Турнирное положение
Черкасский клуб, одолев и второго отечественного гранда, набрал 23 очка и делит второе место вместе с житомирским "Полесьем".
"Динамо" (20 пунктов) проиграло в УПЛ второй матч подряд и скатилось на четвертую позицию. Равное с киевлянами количество баллов имеет и криворожский "Кривбасс".
В программе тура осталась одна игра. Лидер - "Шахтер" будет играть с аутсайдером - "Полтавой". В случае победы, "горняки" оторвутся от ближайших преследователей на четыре пункта.
