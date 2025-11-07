Пять украинцев в сборной Лиги конференций: не только из "Динамо" и "Шахтера"

По итогам 3-го тура основного этапа Лиги конференций сформирована символическая сборная недели. Почти половина игроков в ней - украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт статистического портала SofaScore .

Кто из украинцев в команде недели

Из 11-ти игроков, которые получили в матчах тура самые высокие баллы - пятеро отечественных исполнителей.

Лучшую оценку среди них получил хавбек киевского "Динамо" Виталий Буяльский (9,0). Он на 0,3 балла уступил лучшему игроку тура - Исмаилу Сарру (9,3) из английского "Кристал Пэлас".

В сборную также попали еще два футболиста "Динамо" - Владислав Кабаев (8,4) и Денис Попов (8,1). Компанию им составили хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко (8,5).

Кроме того, в команду включили украинского легионера румынской "Университати" - защитника Александра Романчука (8,6), который отметился голом в матче против австрийского "Рапида".

Герои Лиги конференций

Всего в сборную недели попали представители восьми клубов.

Сборная 3-го тура ЛК по версии SofaScore:

Зых ("Ракув") - Антви (КуПС), Миличевич (АЕК), Попов ("Динамо") Романчук ("Университатя") - Буяльский ("Динамо"), Оксанен (КуПС), Сарр ("Кристал Пэлас"), Бондаренко ("Шахтер"), Килинч ("Самсунспор") - Кабаев ("Динамо").

Турнирное положение и следующий тур

После трех туров "Шахтер" с 6-ю баллами в активе идет в общей таблице 10-м. "Динамо" имеет три пункта и занимает 24-ю строчку - последнюю, что дает шанс на плей-офф.

Напомним, что в следующий этап напрямую выходят восемь лучших команд. А те, кто разместится на позициях с 9-й по 24-ю - сыграют в стыковых встречах.

Обе наши команды пока претендуют именно на стыки: "Шахтер" - как сеяная команда, "Динамо" - как несеяная. То есть теоретически даже могут пересечься.

Следующий, 4-й тур, состоится после международного перерыва на матчи сборных - 27 ноября.

Оба украинских клуба будут играть на выезде. "Динамо" с кипрской "Омонией" (2 очка после 3-х туров и 29-е место), а "Шахтер" - с ирландским "Шемрок Роверс" (1 очко, 31-я строчка).