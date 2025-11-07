Впервые за два года: Украина повторила достижение в еврокубках и поднялась в Таблице коэффициентов УЕФА

Победы "Шахтера" и "Динамо" в 3-м туре основного раунда Лиги Европы позволили Украине подняться в Таблице коэффициентов УЕФА.

О прогрессе и текущей ситуации в рейтинге - рассказывает РБК-Украина .

Две победы в одном туре

Впервые с осени 2023 года две украинские команды одновременно одержали победы в одном туре основных раундов еврокубков.

Донецкий "Шахтер" в формально домашнем матче в Кракове переиграл исландский "Брейдаблик" (2:0), а киевское "Динамо" в Люблине разгромило боснийский "Зриньски" (6:0).

Такие результаты позволили Украине пополнить еврокубковую копилку сразу на +1,000 балла за один день - это самый большой прирост за более чем два года.

Обошли Словакию, кто впереди

После успешного тура Украина поднялась на 27-е место в пятилетнем рейтинге УЕФА и теперь имеет 21,850 балла.

Для сравнения, на этой неделе наши конкуренты показали следующие результаты. Венгрия, Румыния, Сербия и Словения прибавили по +0,500, Хорватия и Азербайджан - по +0,250, а Словакия и Болгария остались без очков.

Таким образом Украина сумела опередить в таблице Словакию, чей "Слован" потерпел третье поражение подряд в Лиге конференций. Новым конкурентом сверху для украинцев стала Словения (22,218). К тому же, удалось сократить отставание от Азербайджана и Сербии, которые пока остаются впереди Украины.

К чему надо стремиться

Общий результат Украины в сезоне-2025/26 составляет 4,250 балла, что соответствует 21-му месту среди всех стран. Но рейтинг считается за пять сезонов.

Если украинским клубам по итогам текущей кампании не удастся подняться как минимум на 22-е место, то чемпион УПЛ в сезоне-2027/28 начнет борьбу в еврокубках с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, а не со второго, как это было в этом году. Отметим, что с первого раунда чемпион Украины стартует уже в следующем сезоне-2026/27.

Позиции в клубном рейтинге

В клубном рейтинге УЕФА "Шахтер" сейчас занимает 54-ю позицию. "Динамо" находится на 108-м месте.