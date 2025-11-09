Відрив "Шахтаря", неймовірний рекорд ЛНЗ та виліт "Динамо" з топ-3: найцікавіше у 12 турі УПЛ

"Динамо" провалило вирішальні битви

Чинні чемпіони країни порадували уболівальників яскравим розгромом на континентальній арені, проте у внутрішньому чемпіонаті зазнали двох болючих поразок.

Тиждень тому, напередодні Класичного, мова йшла про битву за лідерство з "Шахтарем". Вона була провалена. Тепер команда поступилась і в ключовому матчі за друге місце ЛНЗ. Більш того, з-за спини вискочило й житомирське "Полісся", витіснивши підопічних Олександра Шовковського з топ-трійки турніру.

У наступному турі (після перерви на матчі збірних) "біло-сині" гратимуть з ковалівським "Колосом". І в разі поразки – пропустять вперед і його. Тенденція, погодьтесь, надзвичайно тривожна.

Тиждень тому на слуху була рекордна безпрограшна серія киян, яку перервав "Шахтар". Тепер доводиться згадувати, коли столичний клуб програвав в УПЛ двічі поспіль. Востаннє подібне було два роки тому – у жовтні 2023 року. Тоді "Динамо" поступилося "Поліссю" (2:3) та "Дніпру-1" (0:1).

Рекорд ЛНЗ проти грандів

А от підопічні Віталія Пономарьова, навпаки можуть похвалитися досягненням, яке в чемпіонаті України ще не вдавалось нікому.

ЛНЗ став першою командою, що перемогла "Шахтар" та "Динамо" в одному колі чемпіонату України.

Окрім цього, ЛНЗ – лише третій клуб в історії УПЛ, який переграв обох вітчизняних грандів у виїзних матчах одного сезону. Досі подібне вдавалося лише "Оболоні" (сезон-2010/11) та "Дніпру-1" (2023/24).

"Шахтар" з розгромом іде у відрив

Підопічні Арди Турана цілком прогнозовано не мали проблем з головним аутсайдером турніру – "Полтавою".

Розбивши суперника (7:1), "гірники" забезпечили собі комфортний відрив у турнірній таблиці. Найближчих суперників – ЛНЗ та "Полісся" вони тепер випереджають на чотири пункти. А перевага над "Динамо" становить вже сім очок.

"Полісся" пробивається в топ-3

Серед інших подій 12-го туру відзначимо впевнену гостьову перемогу житомирського "Полісся" над "Олександрією" (3:0), яка дозволила "вовкам" піднятися на третю сходинку.

Матч також запам'ятався діями вболівальників "містян", що влаштували файєр-шоу та ледь не зірвали гру. Можливою причиною є перший приїзд до Олександрії колишнього наставника команди Руслана Ротаня на чолі іншого колективу.

Харківський "Металіст 1925" вдома несподівано поступився луганській "Зорі" (1:3). Колектив, що декілька тижнів тому претендував на роль одного з лідерів, втратив очки у п'ятому матчі поспіль.

Натомість активно прогресують львівські "Карпати". Здолавши криворізький "Кривбас" (1:0), вони оформили першу домашню перемогу в сезоні.

Усі результати туру

"Епіцентр" – "Оболонь" – 1:2 (Сидун, 74 – Устименко, 11, Слободян, 15 (пенальті)

"Кудрівка" – "Колос" – 1:3 (Сторчоус, 35 – Ррапай, 69 (пенальті), Климчук, 81, Цуріков, 85)

"Металіст 1925" – "Зоря" – 1:3 (Рашиця, 31 (пенальті) – Будківський, 8, Вантух, 34, Слесар, 48)

"Верес" – "Рух" – 1:0 (Бойко, 55)

"Карпати" – "Кривбас" – 1:0 (Бруніньйо, 47)

"Олександрія" – "Полісся" – 0:3 (Гайдучик, 9, Сарапій, 48, Назаренко, 84)

"Динамо" – ЛНЗ – 0:1 (Пастух, 45+1)

"Шахтар" – "Полтава" – 7:1 (Марлон Гомес, 3, Педріньйо, 17 (пенальті), Егіналду, 57, Очеретько, 60, Невертон, 82, Конопля, 90, Підлепич, 90+4 (автогол) – Галенков, 53)

Бомбардири: