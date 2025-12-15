Уайлдер потроллил Усика перед возможным боем: дерзкое видео набирает популярность

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер забавно обратился к обладателю титулов WBC, WBA и IBF Александру Усику накануне их потенциального поединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram американского боксера .

Троллинг с известными фразами Усика

В видеоролике, который появился в социальной сети, Уайлдер обыграл культовые англоязычные высказывания украинского чемпиона, давно ставшие мемами среди болельщиков.

На вопрос: "Что бы ты сказал Александру Усику?", он ответил так:

"Усик, push the horses. I feel, I very feel", - сказал Уайлдер, пародируя манеру речи украинца.

Публикацию этого видео в Instagram американец сопроводил подписью: "2026, вперед", намекая на возможную встречу в будущем году.

Переговоры продолжаются

Напомним, ранее Усик запросил проведение добровольной защиты титула WBC против Уайлдера. Команды боксеров сейчас ведут официальные переговоры о дате и месте поединка.

Сам Уайлдер уже подтвердил, что переговорный процесс продвигается и обе стороны заинтересованы в организации боя.

Форма и последние поединки Уайлдера

Свой последний бой Уайлдер провел в июне, когда нокаутировал Тиррела Херндона в седьмом раунде. Эта победа позволила американцу прервать серию из двух поражений - от Джозефа Паркера и Чжан Чжилея.

Всемирный боксерский совет (WBC) ранее уже одобрил возможность проведения поединка между Усиком и Уайлдером.