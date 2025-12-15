ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Уайлдер потроллил Усика перед возможным боем: дерзкое видео набирает популярность

Понедельник 15 декабря 2025 20:52
UA EN RU
Уайлдер потроллил Усика перед возможным боем: дерзкое видео набирает популярность Фото: Деонтей Уайлдер (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер забавно обратился к обладателю титулов WBC, WBA и IBF Александру Усику накануне их потенциального поединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram американского боксера.

Троллинг с известными фразами Усика

В видеоролике, который появился в социальной сети, Уайлдер обыграл культовые англоязычные высказывания украинского чемпиона, давно ставшие мемами среди болельщиков.

На вопрос: "Что бы ты сказал Александру Усику?", он ответил так:

"Усик, push the horses. I feel, I very feel", - сказал Уайлдер, пародируя манеру речи украинца.

Публикацию этого видео в Instagram американец сопроводил подписью: "2026, вперед", намекая на возможную встречу в будущем году.

Переговоры продолжаются

Напомним, ранее Усик запросил проведение добровольной защиты титула WBC против Уайлдера. Команды боксеров сейчас ведут официальные переговоры о дате и месте поединка.

Сам Уайлдер уже подтвердил, что переговорный процесс продвигается и обе стороны заинтересованы в организации боя.

Форма и последние поединки Уайлдера

Свой последний бой Уайлдер провел в июне, когда нокаутировал Тиррела Херндона в седьмом раунде. Эта победа позволила американцу прервать серию из двух поражений - от Джозефа Паркера и Чжан Чжилея.

Всемирный боксерский совет (WBC) ранее уже одобрил возможность проведения поединка между Усиком и Уайлдером.

Ранее мы рассказали, как команда Усика работает с Джошуа перед боем с Полом.

Также узнайте о преимуществах Уайлдера над Усиком по мнению президента WBC.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик Деонтей Уайлдер
Новости
Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники
Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе