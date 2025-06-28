Победил под свист трибун и теперь хочет Усика: двойная жертва Фьюри вернулся на ринг с сомнительным нокаутом (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер успешно вернулся на ринг после длительной паузы. В ночь на 28 июня 39-летний американец досрочно победил соотечественника Тайррелла Херндона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Как прошел бой

Встреча прошла на Charles Koch Arena в в американском Вичито. Для Уайлдера это был промежуточный поединок перед потенциальными большими вызовами в дивизионе.

Начало боя прошло под контролем экс-чемпиона. Уже во втором раунде Уайлдер отправил Херндона в нокдаун. Впрочем, соперник не соглашался с решением рефери, настаивая, что просто потерял равновесие, а не был поражен ударом.

Уайлдер активно работал джебами и правой, но часто не попадал. Херндон пытался уклоняться, действовал осторожно и иногда отвечал контратаками. Впрочем, к середине боя стало заметно, что он теряет силы, все чаще переходя в клинчи.

В шестом раунде Уайлдер снова дважды потряс соперника, отправив того на настил. Херндон хоть и продолжил бой, но выглядел истощенным и почти не отвечал на удары.

Седьмой раунд стал решающим: экс-чемпион провел серию атак, на которые Херндон уже не смог реагировать. Рефери вмешался и остановил бой, зафиксировав победу Уайлдера техническим нокаутом.

Это решение вызвало недовольство трибун и критику аналитиков, которые сразу же назвали победу Уайлдера весьма посредственной.

Тем не менее, победитель сразу заявил о готовности к новым вызовам и не исключил возможности боя против одного из топ-боксеров. В частности, выразил готовность побороться за чемпионские титулы с Александром Усиком.

Кто такой Деонтей Уайдлер

39-летний американский профессиональный боксер, бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе (2015-2020). Прозвище - "Бронзовый бомбардировщик".

Известен мощным нокаутирующим ударом: 43 из 44-х побед одержал досрочно. Участник Олимпийских игр 2008 года, где завоевал бронзовую медаль. Один из самых опасных панчеров своего поколения.

С 2006 по 2019-й год провел 43 поединка без поражений (одна ничья - с Тайсоном Фьюри). Но затем попал в полосу неудач. Сначала дважды проиграл Фьюри, затем - потерпел поражения от Джозефа Паркера и Чжан Чжилея.

Победа над Херндоном - первый успех за почти три года.