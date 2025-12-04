Усик официально получил разрешение на бой с Уайдлером: когда и где состоится противостояние

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик официально получил право провести добровольную защиту пояса Всемирного боксерского совета (WBC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента организации Маурисио Сулеймана.

WBC разрешила Усику выбрать соперника

По словам Сулеймана, команда Усика подала запрос на добровольную защиту титула, и организация его одобрила. Это означает, что украинец может самостоятельно выбрать соперника - без назначения обязательного претендента.

"Усик подал запрос о добровольной защите, который был одобрен", - отметил Сулейман.

Право Уайлдера

Ранее Усик заявил о желании встретиться на ринге с бывшим чемпионом мира из США Деонтеем Уайдлером. Президент WBC подчеркнул, что американец имеет право на бой за титул.

"В обновленном рейтинге WBC Уайлдер войдет в топ-10 - поднимется на 8-е или 9-е место - поэтому он имеет право бросить вызов Усику, если пожелает", - сказал Сулейман.

Отметим, что в текущей версии рейтинга американец находится на 13-й строчке.

IBF также не отрицает

Как отмечает Sky Sports, Международная федерация бокса (IBF) со своей стороны также не видит препятствий для титульного боя Усика, поскольку не является следующей в очереди ротации чемпионских поясов.

"Это было бы проблемой только тогда, если бы мы назначали обязательную защиту титула", - пояснили в организации.

Статус Усика позволяет ему выбирать варианты. Сейчас украинец удерживает титулы WBC, ԜВА и IBF, однако недавно добровольно отказался от пояса WBO, чтобы избежать обязательной защиты против британца Фабио Уордли.

Реакция Уайдлера

40-летний американский боксер не скрывал удивления после новости о том, что Усик хочет провести бой именно с ним. Он даже отметил, что будет воспринимать это всерьез только после подписания контракта.

В то же время Уайдлер очень достойно отреагировал на интерес украинца. Он отметил, что для него является честью услышать о желании непобедимого чемпиона выйти с ним в ринг.

"Будет странно, если это произойдет, ведь бокс устроен, как диаграмма. Иногда все хорошо, иногда плохо. Может показаться, что все сложилось, а потом все проваливается, как в дыру. В это невозможно поверить, пока мы не подпишем контракт", - процитировал слова Уайлдера портал ESNEWS.

Когда и где может состояться бой

По неофициальной информации, команды будущих соперников уже имели первые контакты.

Сейчас рассматриваются два варианта времени и места боя. Либо в феврале-марте в аравийском Эр-Рияде, либо - в апреле в США (Лас-Вегас или Нью-Йорк).

Деонтей Уайдлер с поясом WBC (фото: en.wikipedia.org)

Кто такой Деонтей Уайдлер

40-летний американский профессиональный боксер, бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе (2015-2020). Прозвище - "Бронзовый бомбардировщик".

Известен мощным нокаутирующим ударом: 43 из 44-х побед одержал досрочно. Участник Олимпийских игр 2008 года, где завоевал бронзовую медаль. Один из самых опасных панчеров своего поколения.

С 2006 по 2019-й год провел 43 поединка без поражений (одна ничья - с Тайсоном Фьюри). Но затем попал в полосу неудач. Сначала дважды проиграл Фьюри, затем - потерпел поражения от Джозефа Паркера и Чжан Чжилея.

Свой последний поединок провел в июне 2025-го - одолел техническим нокаутом в 7-м раунде соотечественника Тайррелла Херндона. Это был первый успех Уайдлера за почти три года.