Вайлдер потролив Усика перед можливим боєм: зухвале відео набирає популярності

Понеділок 15 грудня 2025 20:52
Вайлдер потролив Усика перед можливим боєм: зухвале відео набирає популярності Фото: Деонтей Вайлдер (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер кумедно звернувся до володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика напередодні їхнього потенційного поєдинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram американського боксера.

Тролінг із відомими фразами Усика

У відеоролику, який з'явився в соціальній мережі, Вайлдер обіграв культові англомовні вислови українського чемпіона, що давно стали мемами серед уболівальників.

На запитання: "Що б ти сказав Олександру Усику?", він відповів так:

"Усику, push the horses. I feel, I very feel", - сказав Вайлдер, пародіюючи манеру мовлення українця.

Публікацію цього відео в Instagram американець супроводив підписом: "2026, вперед", натякаючи на можливу зустріч в майбутньому році.

Перемовини тривають

Нагадаємо, раніше Усик запросив проведення добровільного захисту титулу WBC проти Вайлдера. Команди боксерів наразі ведуть офіційні перемовини щодо дати та місця поєдинку.

Сам Вайлдер уже підтвердив, що переговорний процес просувається і обидві сторони зацікавлені в організації бою.

Форма та останні поєдинки Вайлдера

Свій останній бій Вайлдер провів у червні, коли нокаутував Тіррела Херндона в сьомому раунді. Ця перемога дозволила американцю перервати серію з двох поразок – від Джозефа Паркера та Чжан Чжилея.

Всесвітня боксерська рада (WBC) раніше вже схвалила можливість проведення поєдинку між Усиком і Вайлдером.

