ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Усик - Уайлдер. Переговоры начались: первые подробности

Пятница 12 декабря 2025 11:16
UA EN RU
Усик - Уайлдер. Переговоры начались: первые подробности Фото: Деонтей Уайлдер (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил, что его команда уже ведет переговоры относительно боя с Александром Усиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT.

"Это уже реальный разговор"

Американец подтвердил, что стороны перешли к предметному обсуждению деталей будущего боя.

"Да, переговоры уже продолжаются. Это уже реальный разговор. Бокс - это бизнес, но иногда сделки срываются. Пока что мы работаем над этим боем", - сказал Уайлдер.

По его словам, он с оптимизмом ждет окончательного решения и готов начать подготовку, как только стороны согласуют ключевые условия.

Поражения сделали соперников смелее

Несмотря на то, что с 2023 года Уайлдер одержал лишь одну победу и неоднократно сталкивался с призывами завершить карьеру, он сохраняет статус одной из самых коммерчески привлекательных фигур в дивизионе. Его правый удар остается одним из самых опасных в супертяжелом весе.

Сам Уайлдер считает, что именно его недавние поражения сделали соперников "смелее".

"Я не удивился вызову от Усика. Когда выигрываешь и нокаутируешь, тебе шансов не дают. А когда проигрываешь - все вдруг становятся уверенными", - заявил он.

Где и когда может состояться бой

Точные детали будущего контракта команды не раскрывают. Уайлдер сохраняет интригу и не спешит называть возможные даты или место.

Однако есть несколько факторов:

  • Уайлдер имеет большое влияние на рынке США, поэтому возможен бой в Лас-Вегасе.
  • Ранее американец заявлял, что может вернуться в ринг в январе, но теперь такой график выглядит нереалистичным.
  • Усик восстанавливается после травмы, поэтому вероятнее всего бой может состояться не раньше середины 2026 года.

Бой Усик - Уайлдер: что известно

После победы над Даниэлем Дюбуа летом украинец снова стал абсолютным чемпионом мира, однако вскоре решил освободить пояс WBO. Это дало ему возможность самостоятельно определить следующего оппонента - и его выбор пал на Уайлдера.

Такой поворот стал неожиданностью для большинства экспертов, которые ожидали встречи с одним из топ-претендентов дивизиона.

Несмотря на спад в результатах американца, поединок с Усиком потенциально может стать одним из самых коммерческих в супертяжелом весе. Усик при этом будет явным фаворитом, учитывая доминирование в дивизионе и стабильность формы.

Ранее мы писали, что Тайсон Фьюри объявил условие при котором вернется в бокс.

Также узнайте о преимуществах Уайлдера над Усиком по мнению президента WBC.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик Деонтей Уайлдер
Новости
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений