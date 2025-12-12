Усик - Уайлдер. Переговоры начались: первые подробности

"Это уже реальный разговор"

Американец подтвердил, что стороны перешли к предметному обсуждению деталей будущего боя.

"Да, переговоры уже продолжаются. Это уже реальный разговор. Бокс - это бизнес, но иногда сделки срываются. Пока что мы работаем над этим боем", - сказал Уайлдер.

По его словам, он с оптимизмом ждет окончательного решения и готов начать подготовку, как только стороны согласуют ключевые условия.

Поражения сделали соперников смелее

Несмотря на то, что с 2023 года Уайлдер одержал лишь одну победу и неоднократно сталкивался с призывами завершить карьеру, он сохраняет статус одной из самых коммерчески привлекательных фигур в дивизионе. Его правый удар остается одним из самых опасных в супертяжелом весе.

Сам Уайлдер считает, что именно его недавние поражения сделали соперников "смелее".

"Я не удивился вызову от Усика. Когда выигрываешь и нокаутируешь, тебе шансов не дают. А когда проигрываешь - все вдруг становятся уверенными", - заявил он.

Где и когда может состояться бой

Точные детали будущего контракта команды не раскрывают. Уайлдер сохраняет интригу и не спешит называть возможные даты или место.

Однако есть несколько факторов:

Уайлдер имеет большое влияние на рынке США, поэтому возможен бой в Лас-Вегасе.

Ранее американец заявлял, что может вернуться в ринг в январе, но теперь такой график выглядит нереалистичным.

Усик восстанавливается после травмы, поэтому вероятнее всего бой может состояться не раньше середины 2026 года.

Бой Усик - Уайлдер: что известно

После победы над Даниэлем Дюбуа летом украинец снова стал абсолютным чемпионом мира, однако вскоре решил освободить пояс WBO. Это дало ему возможность самостоятельно определить следующего оппонента - и его выбор пал на Уайлдера.

Такой поворот стал неожиданностью для большинства экспертов, которые ожидали встречи с одним из топ-претендентов дивизиона.

Несмотря на спад в результатах американца, поединок с Усиком потенциально может стать одним из самых коммерческих в супертяжелом весе. Усик при этом будет явным фаворитом, учитывая доминирование в дивизионе и стабильность формы.