Усик – Вайлдер. Переговори розпочалися: перші подробиці

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер підтвердив, що його команда вже веде переговори щодо бою з Олександром Усиком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT.
Американець підтвердив, що сторони перейшли до предметного обговорення деталей майбутнього бою.
"Так, переговори вже тривають. Це вже реальна розмова. Бокс – це бізнес, але іноді угоди зриваються. Поки що ми працюємо над цим боєм", - сказав Вайлдер.
За його словами, він з оптимізмом чекає на остаточне рішення та готовий розпочати підготовку, щойно сторони узгодять ключові умови.
Попри те, що з 2023 року Вайлдер здобув лише одну перемогу та неодноразово стикався із закликами завершити кар'єру, він зберігає статус однієї з найбільш комерційно привабливих фігур у дивізіоні. Його правий удар залишається одним із найнебезпечніших у надважкій вазі.
Сам Вайлдер вважає, що саме його недавні поразки зробили суперників "сміливішими".
"Я не здивувався виклику від Усика. Коли виграєш і нокаутуєш, тобі шансів не дають. А коли програєш – усі раптом стають упевненими", - заявив він.
Точні деталі майбутнього контракту команди не розкривають. Вайлдер зберігає інтригу і не поспішає називати можливі дати чи місце.
Однак є кілька факторів:
Після перемоги над Даніелем Дюбуа влітку українець знову став абсолютним чемпіоном світу, однак невдовзі вирішив звільнити пояс WBO. Це дало йому можливість самостійно визначити наступного опонента – і його вибір упав на Вайлдера.
Такий поворот став несподіванкою для більшості експертів, які очікували зустрічі з одним із топ-претендентів дивізіону.
Попри спад у результатах американця, поєдинок із Усиком потенційно може стати одним із найкомерційніших у надважкій вазі. Усик при цьому буде явним фаворитом, з огляду на домінування в дивізіоні та стабільність форми.
