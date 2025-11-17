Больше не абсолютный чемпион. Усик отказался от пояса WBO

Украинский боксер Александр Усик решил отказаться от титула WBO в тяжелом весе. Таким образом, он потерял звание абсолютного чемпиона в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WBO в соцсети X.

"Всемирная боксерская организация (WBO) получила официальное уведомление от команды Александра Усика относительно будущего титула чемпиона WBO в тяжелом весе. После внимательного обдумывания Усик принял решение отказаться от титула", - сказано в сообщении Всемирной боксерской организации. Президент WBO Густаво Оливьери отметил, что выражает глубокое уважение, восхищение и благодарность Усику. "Его карьера является одной из самых выдающихся и исторических в современной эпохе бокса", - подчеркнул он. "Мы принимаем и уважаем его решение отказаться от титула чемпиона WBO в супертяжелом весе. Это не прощание, а - как заявила его команда - уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Александра Уcика и его команды", - уточнили в организации. Стоит заметить, что отказ Усика от титула позволит Фабио Уордли стать полноправным чемпионом. Ранее британский боксер, остающийся непобежденным, имел статус временного чемпиона.