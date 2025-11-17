ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Больше не абсолютный чемпион. Усик отказался от пояса WBO

Понедельник 17 ноября 2025 22:58
UA EN RU
Больше не абсолютный чемпион. Усик отказался от пояса WBO Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинский боксер Александр Усик решил отказаться от титула WBO в тяжелом весе. Таким образом, он потерял звание абсолютного чемпиона в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WBO в соцсети X.

"Всемирная боксерская организация (WBO) получила официальное уведомление от команды Александра Усика относительно будущего титула чемпиона WBO в тяжелом весе. После внимательного обдумывания Усик принял решение отказаться от титула", - сказано в сообщении Всемирной боксерской организации.

Президент WBO Густаво Оливьери отметил, что выражает глубокое уважение, восхищение и благодарность Усику.

"Его карьера является одной из самых выдающихся и исторических в современной эпохе бокса", - подчеркнул он.

"Мы принимаем и уважаем его решение отказаться от титула чемпиона WBO в супертяжелом весе. Это не прощание, а - как заявила его команда - уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Александра Уcика и его команды", - уточнили в организации.

Стоит заметить, что отказ Усика от титула позволит Фабио Уордли стать полноправным чемпионом. Ранее британский боксер, остающийся непобежденным, имел статус временного чемпиона.

Победа Усика над Дюбуа

Напомним, в июле Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа в реванше на "Уэмбли", став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов. Украинец завоевал титулы WBA, WBO, WBC и IBF, подтвердив статус лидера в своей категории.

С первых раундов Дюбуа пытался давить и атаковать корпус украинца, используя свои габариты, в то время как Усик действовал осторожно и уверенно на ногах.

Переломный момент наступил в пятом раунде: Усик нашел свой ритм, начал успешно пробивать защиту Дюбуа. Скорость и тактический интеллект украинца привели к тому, что британец пропускал все больше ударов, терял уверенность и в итоге был нокаутирован после двух нокдаунов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик WBO Бокс
Новости
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского