ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Усик – Вайлдер. Переговори розпочалися: перші подробиці

П'ятниця 12 грудня 2025 11:16
UA EN RU
Усик – Вайлдер. Переговори розпочалися: перші подробиці Фото: Деонтей Вайлдер (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер підтвердив, що його команда вже веде переговори щодо бою з Олександром Усиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT.

"Це вже реальна розмова"

Американець підтвердив, що сторони перейшли до предметного обговорення деталей майбутнього бою.

"Так, переговори вже тривають. Це вже реальна розмова. Бокс – це бізнес, але іноді угоди зриваються. Поки що ми працюємо над цим боєм", - сказав Вайлдер.

За його словами, він з оптимізмом чекає на остаточне рішення та готовий розпочати підготовку, щойно сторони узгодять ключові умови.

Поразки зробили суперників сміливішими

Попри те, що з 2023 року Вайлдер здобув лише одну перемогу та неодноразово стикався із закликами завершити кар'єру, він зберігає статус однієї з найбільш комерційно привабливих фігур у дивізіоні. Його правий удар залишається одним із найнебезпечніших у надважкій вазі.

Сам Вайлдер вважає, що саме його недавні поразки зробили суперників "сміливішими".

"Я не здивувався виклику від Усика. Коли виграєш і нокаутуєш, тобі шансів не дають. А коли програєш – усі раптом стають упевненими", - заявив він.

Де і коли може відбутися бій

Точні деталі майбутнього контракту команди не розкривають. Вайлдер зберігає інтригу і не поспішає називати можливі дати чи місце.

Однак є кілька факторів:

  • Вайлдер має великий вплив на ринку США, тож можливий бій у Лас-Вегасі.
  • Раніше американець заявляв, що може повернутися в ринг у січні, але тепер такий графік виглядає нереалістичним.
  • Усик відновлюється після травми, тож найімовірніше бій може відбутися не раніше середини 2026 року.

Бій Усик – Вайлдер: що відомо

Після перемоги над Даніелем Дюбуа влітку українець знову став абсолютним чемпіоном світу, однак невдовзі вирішив звільнити пояс WBO. Це дало йому можливість самостійно визначити наступного опонента – і його вибір упав на Вайлдера.

Такий поворот став несподіванкою для більшості експертів, які очікували зустрічі з одним із топ-претендентів дивізіону.

Попри спад у результатах американця, поєдинок із Усиком потенційно може стати одним із найкомерційніших у надважкій вазі. Усик при цьому буде явним фаворитом, з огляду на домінування в дивізіоні та стабільність форми.

Раніше ми писали, що Тайсон Ф'юрі оголосив умову за якої повернеться до боксу.

Також дізнайтеся про переваги Вайлдера над Усиком на думку президента WBC.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Олександр Усик Деонтей Уайлдер
Новини
В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі
В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень