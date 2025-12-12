Усик – Вайлдер. Переговори розпочалися: перші подробиці

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер підтвердив, що його команда вже веде переговори щодо бою з Олександром Усиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT .

"Це вже реальна розмова"

Американець підтвердив, що сторони перейшли до предметного обговорення деталей майбутнього бою.

"Так, переговори вже тривають. Це вже реальна розмова. Бокс – це бізнес, але іноді угоди зриваються. Поки що ми працюємо над цим боєм", - сказав Вайлдер.

За його словами, він з оптимізмом чекає на остаточне рішення та готовий розпочати підготовку, щойно сторони узгодять ключові умови.

Поразки зробили суперників сміливішими

Попри те, що з 2023 року Вайлдер здобув лише одну перемогу та неодноразово стикався із закликами завершити кар'єру, він зберігає статус однієї з найбільш комерційно привабливих фігур у дивізіоні. Його правий удар залишається одним із найнебезпечніших у надважкій вазі.

Сам Вайлдер вважає, що саме його недавні поразки зробили суперників "сміливішими".

"Я не здивувався виклику від Усика. Коли виграєш і нокаутуєш, тобі шансів не дають. А коли програєш – усі раптом стають упевненими", - заявив він.

Де і коли може відбутися бій

Точні деталі майбутнього контракту команди не розкривають. Вайлдер зберігає інтригу і не поспішає називати можливі дати чи місце.

Однак є кілька факторів:

Вайлдер має великий вплив на ринку США, тож можливий бій у Лас-Вегасі.

Раніше американець заявляв, що може повернутися в ринг у січні, але тепер такий графік виглядає нереалістичним.

Усик відновлюється після травми, тож найімовірніше бій може відбутися не раніше середини 2026 року.

Бій Усик – Вайлдер: що відомо

Після перемоги над Даніелем Дюбуа влітку українець знову став абсолютним чемпіоном світу, однак невдовзі вирішив звільнити пояс WBO. Це дало йому можливість самостійно визначити наступного опонента – і його вибір упав на Вайлдера.

Такий поворот став несподіванкою для більшості експертів, які очікували зустрічі з одним із топ-претендентів дивізіону.

Попри спад у результатах американця, поєдинок із Усиком потенційно може стати одним із найкомерційніших у надважкій вазі. Усик при цьому буде явним фаворитом, з огляду на домінування в дивізіоні та стабільність форми.