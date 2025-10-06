ua en ru
Усик получил совет от Леннокса Льюиса: это касается карьеры украинца

Понедельник 06 октября 2025 13:10
Усик получил совет от Леннокса Льюиса: это касается карьеры украинца Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик может пойти по стопам легенды бокса Леннокса Льюиса, который решил помочь украинцу советом.

Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на The Ring.

Легенда бокса советует Усику не спешить

Британский спортсмен подчеркнул, что украинцу стоит идти собственным путем и завершить профессиональную карьеру на пике, как это сделал сам Льюис.

"Я бы сказал ему, чтобы он завершил карьеру в свое собственное время, но завершил карьеру с лучшим результатом, как это сделал я", - отметил Льюис.

"Он может научить многих молодых боксеров многим разным вещам - преданности, упорному труду, жертве - потому что он прошел через это", - сказал чемпион.

Усик на вершине после серии побед

За последние четыре года Усик провел шесть боев, в которых одержал победы над Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Теперь украинец остается бесспорным лидером в тяжелом весе и обдумывает следующие шаги, включая возможные поединки против новозеландца Джозефа Паркера и молодого английского тяжеловеса Мойсеса Итауми.

Льюис отметил, что в боксе всегда найдутся соперники, которые стремятся победить чемпиона, поэтому очень важно завершить карьеру на пике.

"Всегда есть другие боксеры, которые не хотят, чтобы ты этого достиг. Они стоят в стороне, они хотят тебя победить, они хотят быть первыми, кто тебя победит. Вот почему ты должен убедиться, что завершишь карьеру на вершине", - добавил он.

Параллели с карьерой Льюиса

Льюис завершил карьеру в 38 лет после нокаута Виталия Кличко в 2003 году.

Предварительно он одерживал победы над Майком Тайсоном, Хасимом Рахманом, Эвандером Холифилдом, Дэвидом Туа и другими известными боксерами, завершив карьеру с рекордом 42-2-1.

Сейчас Усик восстанавливается после травмы спины после поединка с Дюбуа в июле.

А также украинец работал над новым проектом - съемками в фильме "Несокрушимый" вместе с Дуэйном Джонсоном.

Кроме того, читайте, кто вошел в топ-10 самых богатых боксеров всех времен.

