Новый вызов для Усика: юная сенсация Мозес Итаума готов к бою
Украинский абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик получил нового потенциального соперника - молодого британского тяжеловеса Мозеса Итаума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Second Sout.
Усик - двукратный абсолютный чемпион мира
Александр Усик вошел в историю, став первым боксером эры четырех поясов, кому удалось дважды завоевать звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Ранее украинец был абсолютным чемпионом в крузервейте, а после перехода в высшую весовую категорию победил таких соперников, как Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри, которого он отправил на пенсию в декабре 2024 года.
Сейчас обязательным претендентом на титул Усика является новозеландский боксер Джозеф Паркер.
Однако сам украинец не спешит подтверждать этот бой, ссылаясь на проблемы со спиной.
Вызов от британской звезды
На горизонте появился еще один возможный оппонент. Тренер 20-летнего британского таланта Мозеса Итаумы Бен Дейвисон заявил, что его подопечный готов бросить вызов чемпиону.
"Я знаю, что Мозес готов к этому. Это выигрыш для всех. Хотя Мозес еще не боксировал с кем-то уровня Усика, но и Усик никогда не встречался с таким боксером, как он", - подчеркнул тренер.
По словам Дейвисона, Итаума отличается нестандартным мышлением в ринге и умением быстро подстраиваться под соперника.
"Сколько еще шансов может быть? Усика называют одним из лучших тяжеловесов всех времен. Возможно, поединок состоится раньше, чем мы планировали, но именно для этого мы и занимаемся этим спортом", - добавил он.
Что говорил Усик об Итауме
Украинский чемпион ранее выражал восхищение молодым британцем. Усик называл Итаума "будущим чемпионом мира" и признавался, что был бы рад выйти с ним в ринг.
Сам Итаума сейчас имеет безупречный рекорд 13-0 и может провести отборочный бой с Эфе Эджагбе. В то же время его команда не исключает, что уже в ближайшее время британец может получить шанс встретиться с Усиком.
