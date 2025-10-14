Украина поднялась на второе место в отборе ЧМ-2026: кто впереди и что дальше

Сборная Украины улучшила свое положение в группе D отбора на чемпионат мира-2026 после победы над Азербайджаном со счетом 2:1. Подопечные Сергея Реброва сократили отставание от лидера группы - Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
По итогам четырех сыгранных матчей в европейском отборе на ЧМ-2026, сборная Украины набрала 7 очков.
Параллельно лидер группы, Франция, не смогла одержать победу на выезде, сыграв вничью 2:2 с Исландией. Это сократило отрыв "трехцветных" от Украины до трех баллов. В то же время исландцы отстают от украинской сборной на те же три очка.
1. Франция - 10 очков (4 матча), разница мячей 9:3
2. Украина - 7 (4), 9:7
3. Исландия - 4 (4), 11:9
4. Азербайджан - 1 (4), 2:12
На старте квалификации ЧМ-2026 Украина уступила Франции 0:2, сыграла вничью с Азербайджаном 1:1 и одержала победу над Исландией 5:3.
Следующий тур станет ключевым для сборной Украины - "сине-желтые" встретятся с Францией. В параллельном поединке Исландия сыграет с Азербайджаном.
В случае, если Украина уступит Франции, а Исландия одержит победу, то обе сборные подойдут к заключительному туру с равным количеством очков (по 7).
В такой ситуации, чтобы получить место в плей-офф квалификации, украинцам необходимо будет обязательно побеждать Исландию. Это связано с тем, что по дополнительным показателям исландская сборная пока имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.
