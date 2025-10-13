ua en ru
Стал известен 21-й финалист ЧМ-2026: полный список участников

Понедельник 13 октября 2025 11:47
Стал известен 21-й финалист ЧМ-2026: полный список участников Фото: Болельщик сборной Ганы празднует историческую победу (x.com/GhanaBlackstars)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Ганы досрочно выиграла свою группу в африканской квалификации чемпионата мира по футболу-2026 и получила прямую путевку в финал мундиаля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Решающая победа

В очередном отборочном матче "Черные звезды" минимально обыграли сборную Коморских островов (1:0). Решающий гол забил атакующий полузащитник английского "Тоттенхэма" Мохамед Кудус, которому ассистировал Томас Партей из испанского "Вильярреала".

Благодаря этому сборная Ганы стала недосягаемой для преследователей в африканской группе I и обеспечила себе прямую путевку на чемпионат мира.

Стал известен 21-й финалист ЧМ-2026: полный список участников

Пятый мундиаль для Ганы

Для национальной команды страны это будет пятое выступление на чемпионатах мира. Ранее Гана участвовала в финальных турнирах 2006, 2010, 2014 и 2022 годов.

Самым успешным стал мундиаль-2010 в Южной Африке, когда ганцы дошли до четвертьфинала, уступив лишь в серии пенальти сборной Уругвая.

Кто уже вышел на ЧМ-2026

Гана стала пятой командой из Африки, которая пробилась на чемпионат мира-2026 и 21-м финалистом в целом.

Полный список известных участников ЧМ-2026:

Африка (5/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана

Азия (6/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океания (1/1): Новая Зеландия

Европа (0/16): -

Победители плей-офф (0/2): -

Стал известен 21-й финалист ЧМ-2026: полный список участников

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые будет проходить в расширенном формате с участием 48 сборных.

