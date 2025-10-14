ua en ru
Исландия отобрала очки у Франции: как сыграли соперники сборной Украины

Вторник 14 октября 2025 00:03
Исландия отобрала очки у Франции: как сыграли соперники сборной Украины Исландия отобрала очки у Франции (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В понедельник, 13 октября, сборная Исландии на своем поле принимала Францию в матче 4-го тура отбора на чемпионат мира-2026. Поединок завершился со счетом 2:2, что существенно повлияло на ситуацию в группе D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как развивался матч Исландия - Франция

Французы активно начали игру и уже на старте создали несколько опасных моментов.

Кристофер Нкунку после подачи с углового пробивал почти в упор, однако голкипер хозяев Давид Олафссон спас команду. Впоследствии пробивали Жуль Кунде и Люка Динь, но безрезультатно.

Исландцы ответили острой контратакой, когда Альберт Гудмундссон вышел один на один, но пробил выше ворот. Под занавес первого тайма хозяева открыли счет: на 39-й минуте после подачи с углового мяч попал к Виктору Палссону, который протолкнул его в сетку - 1:0.

После перерыва Франция быстро восстановила равновесие. На 63-й минуте Кристофер Нкунку сместился с фланга в центр и точным ударом сравнял счет - 1:1.

Уже через пять минут Жан-Филипп Матета замкнул передачу Магнуса Аклиуша с левого фланга, выведя гостей вперед - 1:2.

Однако Исландия не сломалась - на 70-й минуте полузащитник Кристиан Глинссон реализовал выход один на один и установил окончательный результат - 2:2.

Несмотря на мощное давление французов в конце матча, скандинавам удалось удержать ничью и отобрать очки у фаворита группы.

Турнирное положение в группе D

После ничьей Франция осталась лидером группы D, имея 10 очков. Исландия с 4-мя пунктами идет третьей, уступая Украине, которая в тот же вечер одолела Азербайджан (2:1).

Группа D квалификации ЧМ-2026:

  1. Франция - 10 очков
  2. Украина - 7
  3. Исландия - 4
  4. Азербайджан - 1

Ранее мы сообщали об изменениях от УЕФА, ведь теперь сборные заставят играть по правилам Лиги чемпионов.

Также читайте о 21-м финалисте чемпионата мира-2026 и других участниках турнира.

Кроме того, узнайте, в какую передрягу попала сборная Азербайджана перед матчем с Украиной.

