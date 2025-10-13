Украина - Азербайджан: Ребров сделал изменение в заявке "сине-желтых"
Сборная Украины опубликовала официальную заявку на номинально домашний матч против Азербайджана в отборе на чемпионат мира-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Кто готовится к игре
В заявку вошли 23 футболиста - все игроки, которые находятся в расположении команды. Среди них полузащитник Егор Ярмолюк, который возобновил тренировки в общей группе.
По сравнению с предыдущим поединком против Исландии произошло одно изменение: Георгий Судаков выбыл из состава из-за повреждения плеча.
Заявка Украины на матч против Азербайджана
Вратари: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык, Георгий Бущан
Защитники: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Александр Сваток, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко
Полузащитники: Иван Калюжный, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Руслан Малиновский, Егор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Велетень
Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик
Детали матча
Номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
На игре будет работать судейская бригада из Австрии во главе с главным арбитром Себастьяном Гисхамером.
Где смотреть
Все матчи сборной Украины в квалификации ЧМ-2026 транслирует медиасервис MEGOGO. Игру можно посмотреть:
- на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S;
- бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в сетях Т2 и кабельного телевидения;
- в разделе "Футбол" секции "Спорт" или на канале "MEGOGO Футбол Первый".
Вещание начнется в 20:30 с предматчевой студии, которую проведет Сергей Лукьяненко при участии бывших игроков сборной Украины Александра Головко и Эдуарда Цихмейструка.
Непосредственно из Кракова к студии в прямом эфире присоединится Александра Кучеренко. Сам матч будут комментировать Вадим Скичко и Владимир Зверов.
