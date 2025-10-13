ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Украина - Азербайджан: Ребров сделал изменение в заявке "сине-желтых"

Понедельник 13 октября 2025 10:18
Сборная Украины сегодня сыграет с Азербайджаном
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины опубликовала официальную заявку на номинально домашний матч против Азербайджана в отборе на чемпионат мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Кто готовится к игре

В заявку вошли 23 футболиста - все игроки, которые находятся в расположении команды. Среди них полузащитник Егор Ярмолюк, который возобновил тренировки в общей группе.

По сравнению с предыдущим поединком против Исландии произошло одно изменение: Георгий Судаков выбыл из состава из-за повреждения плеча.

Заявка Украины на матч против Азербайджана

Вратари: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык, Георгий Бущан

Защитники: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Александр Сваток, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко

Полузащитники: Иван Калюжный, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Руслан Малиновский, Егор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Велетень

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик

Детали матча

Номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На игре будет работать судейская бригада из Австрии во главе с главным арбитром Себастьяном Гисхамером.

Где смотреть

Все матчи сборной Украины в квалификации ЧМ-2026 транслирует медиасервис MEGOGO. Игру можно посмотреть:

  • на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S;
  • бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в сетях Т2 и кабельного телевидения;
  • в разделе "Футбол" секции "Спорт" или на канале "MEGOGO Футбол Первый".

Вещание начнется в 20:30 с предматчевой студии, которую проведет Сергей Лукьяненко при участии бывших игроков сборной Украины Александра Головко и Эдуарда Цихмейструка.

Непосредственно из Кракова к студии в прямом эфире присоединится Александра Кучеренко. Сам матч будут комментировать Вадим Скичко и Владимир Зверов.

