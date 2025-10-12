ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Судакова детально обследовали в Португалии: каков вердикт врачей

Воскресенье 12 октября 2025 16:25
UA EN RU
Судакова детально обследовали в Португалии: каков вердикт врачей Фото: Георгий Судаков (x.com/slbenfica)
Автор: Андрей Костенко

Полузащитник Георгий Судаков, который получил травму в матче за сборную Украины против Исландии, вернулся в свой клуб - португальскую "Бенфику", где прошел детальное медицинское обследование.

О его результатах сообщает РБК-Украина со ссылкой на A Bola.

Насколько серьезное повреждение

23-летний хавбек был вынужден покинуть поле на 39-й минуте встречи Украина - Исландия в рамках отбора на чемпионат мира-2026. Уже после игры он опубликовал фото с зафиксированной левой рукой, сообщив, что не сможет сыграть в следующем матче против Азербайджана.

По возвращении в Португалию футболист прошел медицинское обследование в клинике "Бенфики". По результатам МРТ, у Судакова диагностировали травматическое повреждение левого плеча с легкой акромиально-ключичной растяжкой. К счастью, серьезных структурных повреждений не выявлено.

Судакова детально обследовали в Португалии: каков вердикт врачей

Судаков после матча с Исландией (фото: t.me/SudakovGio)

Какие матчи пропустит футболист

Медицинский штаб клуба тщательно следит за состоянием футболиста. По предварительным прогнозам, Судаков может вернуться к полноценным тренировкам уже на следующей неделе, если боль в плече утихнет.

Из-за травмы украинец, вероятно, пропустит игру Кубка Португалии против "Шавеша", которая запланирована на 17 октября. Это будет первый поединок "Бенфики" после международной паузы.

После этого подопечных Жозе Моуринью ожидает ключевой матч группового этапа Лиги чемпионов - выездная встреча с английским "Ньюкаслом" 21 октября. Именно к этой дате клуб надеется полностью восстановить украинца.

Ключевой игрок в системе Моуринью

С начала сезона Судаков остается одним из самых стабильных игроков "Бенфики". В чемпионате Португалии 23-летний полузащитник сыграл 5 матчей, забил 2 гола и провел на поле в среднем по 75 минут за игру.

Жозе Моуринью использует украинца в роли атакующего плеймейкера, отмечая его техничность и понимание игры.

"Он добавляет нам креативности между линиями. Его решения на поле всегда нестандартные", - говорит наставник "Бенфики".

Ранее мы рассказали, сыграет ли Егор Ярмолюк с Азербайджаном.

Также читайте, в какую передрягу попала сборная Азербайджана перед матчем с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Бенфика
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит