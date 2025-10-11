Блестящий камбэк: как Малиновский забил дубль за сборную после серьезной травмы

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал ключевым игроком, оформив дубль в матче отбора на ЧМ-2026 против Исландии, который завершился со счетом 3:5 .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Феерическое возвращение Малиновского

По результатам голосования Руслан Малиновский получил приз "Лев Матча", собрав 76% голосов болельщиков национальной команды.

Для 31-летнего полузащитника матч против Исландии стал 46-м в стартовом составе сборной. Особого веса этой игре придает факт, что это был его первый выход в основе за "сине-желтых" за полтора года.

Последний раз Малиновский появлялся в стартовом составе еще 7 июня 2024 года в товарищеском поединке против Польши перед Евро-2024.

Малиновский молниеносно начал игру, открыв счет на 14-й минуте, когда успешно замкнул прострел низом от Виталия Миколенко.

А уже в компенсированное время к первому тайму он оформил дубль, пробив дальним ударом с правой ноги.

Эти голы стали восьмым и девятым в его карьере за национальную команду, что позволило ему сравняться в списке лучших бомбардиров сборной с Андреем Воробьем и Андреем Гусиным, деля 12-е место.

Вклад в победу и слова Реброва

Помимо двух забитых мячей, полузащитник "Дженоа" продемонстрировал высокий уровень активности и пользы в других аспектах игры. В его активе - один перехват, три отбора мяча и четыре выигранных верховых единоборства.

Несмотря на то, что после перерыва Украина упустила преимущество в два мяча (3:3), подопечные Сергея Реброва сумели отличиться еще дважды в концовке матча, одержав первую победу в текущем отборе со счетом 5:3.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после игры высоко оценил роль Малиновского.

"Руслан - это игрок, который в любом состоянии приезжает и дает максимум. Я знаю его возможности, мы его всегда вызываем и он нам помог сегодня. Такие игроки, как Малиновский, [Андрей] Ярмоленко или [Тарас] Степаненко, - они были и есть очень важными для команды", - отметил тренер.

"Очень счастлив, что вернулся"

Сам Малиновский, комментируя свое возвращение и победу, сравнил этот матч с предыдущим поединком против Исландии в отборе на ЧМ-2018, который украинцы тогда проиграли 0:2.

"Главное - это победа. Я помню матч в 2017 году здесь, мы много владели мячом, били по воротам, но счет был другим, в итоге 0:2 проиграли. На этот раз была тяжелая игра. Очень счастлив, что вернулся, забил мяч, что победили", - отметил полузащитник.

Малиновский пропустил почти год в сборной из-за травмы, и его возвращение в состав, вызванный Сергеем Ребровым на октябрьские матчи, стало действительно важным событием, как для игрока, так и для болельщиков