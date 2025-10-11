ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Блестящий камбэк: как Малиновский забил дубль за сборную после серьезной травмы

Суббота 11 октября 2025 11:08
UA EN RU
Блестящий камбэк: как Малиновский забил дубль за сборную после серьезной травмы сборная Украины по футболу (фото: УАФ)
Автор: Екатерина Урсатий

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал ключевым игроком, оформив дубль в матче отбора на ЧМ-2026 против Исландии, который завершился со счетом 3:5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Феерическое возвращение Малиновского

По результатам голосования Руслан Малиновский получил приз "Лев Матча", собрав 76% голосов болельщиков национальной команды.

Для 31-летнего полузащитника матч против Исландии стал 46-м в стартовом составе сборной. Особого веса этой игре придает факт, что это был его первый выход в основе за "сине-желтых" за полтора года.

Последний раз Малиновский появлялся в стартовом составе еще 7 июня 2024 года в товарищеском поединке против Польши перед Евро-2024.

Малиновский молниеносно начал игру, открыв счет на 14-й минуте, когда успешно замкнул прострел низом от Виталия Миколенко.

А уже в компенсированное время к первому тайму он оформил дубль, пробив дальним ударом с правой ноги.

Эти голы стали восьмым и девятым в его карьере за национальную команду, что позволило ему сравняться в списке лучших бомбардиров сборной с Андреем Воробьем и Андреем Гусиным, деля 12-е место.

Вклад в победу и слова Реброва

Помимо двух забитых мячей, полузащитник "Дженоа" продемонстрировал высокий уровень активности и пользы в других аспектах игры. В его активе - один перехват, три отбора мяча и четыре выигранных верховых единоборства.

Несмотря на то, что после перерыва Украина упустила преимущество в два мяча (3:3), подопечные Сергея Реброва сумели отличиться еще дважды в концовке матча, одержав первую победу в текущем отборе со счетом 5:3.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после игры высоко оценил роль Малиновского.

"Руслан - это игрок, который в любом состоянии приезжает и дает максимум. Я знаю его возможности, мы его всегда вызываем и он нам помог сегодня. Такие игроки, как Малиновский, [Андрей] Ярмоленко или [Тарас] Степаненко, - они были и есть очень важными для команды", - отметил тренер.

"Очень счастлив, что вернулся"

Сам Малиновский, комментируя свое возвращение и победу, сравнил этот матч с предыдущим поединком против Исландии в отборе на ЧМ-2018, который украинцы тогда проиграли 0:2.

"Главное - это победа. Я помню матч в 2017 году здесь, мы много владели мячом, били по воротам, но счет был другим, в итоге 0:2 проиграли. На этот раз была тяжелая игра. Очень счастлив, что вернулся, забил мяч, что победили", - отметил полузащитник.

Малиновский пропустил почти год в сборной из-за травмы, и его возвращение в состав, вызванный Сергеем Ребровым на октябрьские матчи, стало действительно важным событием, как для игрока, так и для болельщиков

Напомним, что Украина начала квалификацию на мундиаль-2026 с поражения от сборной Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1).

Следующий матч "сине-желтые" проведут в понедельник, 13 октября, принимая Азербайджан в номинально домашней встрече в польском Кракове. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Ранее мы сравнили трансферные стоимости сборных Исландии и Украины перед очным поединком.

Также читайте, как Александр Зинченко впервые рассказал о травме и почему пропустит матчи за сборную.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Сборная Украины Футбол
Новости
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит