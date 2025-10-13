ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна – Азербайджан: Ребров зробив зміну у заявці "синьо-жовтих"

Понеділок 13 жовтня 2025 10:18
UA EN RU
Україна – Азербайджан: Ребров зробив зміну у заявці "синьо-жовтих" Фото: Збірна України сьогодні зіграє з Азербайджаном (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України опублікувала офіційну заявку на номінально домашній матч проти Азербайджану у відборі на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Хто готується до гри

До заявки увійшли 23 футболісти – всі гравці, які перебувають у розташуванні команди. Серед них півзахисник Єгор Ярмолюк, який відновив тренування у загальній групі.

У порівнянні з попереднім поєдинком проти Ісландії відбулася одна зміна: Георгій Судаков вибув зі складу через ушкодження плеча.

Заявка України на матч проти Азербайджану

Воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Георгій Бущан

Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Олександр Сваток, Богдан Михайліченко, Віталій Миколенко

Півзахисники: Іван Калюжний, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин, Руслан Маліновський, Єгор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень

Нападники: Владислав Ванат, Артем Довбик

Україна – Азербайджан: Ребров зробив зміну у заявці &quot;синьо-жовтих&quot;

Деталі матчу

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На грі працюватиме суддівська бригада з Австрії на чолі з головним арбітром Себастьяном Гісхамером.

Де дивитися

Усі матчі збірної України в кваліфікації ЧС-2026 транслює медіасервіс MEGOGO. Гру можна переглянути:

  • на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK N+S;
  • безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у мережах Т2 і кабельного телебачення;
  • у розділі "Футбол" секції "Спорт" або на каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Мовлення розпочнеться о 20:30 із передматчевої студії, яку проведе Сергій Лук'яненко за участі колишніх гравців збірної України Олександра Головка та Едуарда Цихмейструка.

Безпосередньо з Кракова до студії у прямому ефірі доєднається Олександра Кучеренко. Сам матч коментуватимуть Вадим Скічко та Володимир Звєров.

Раніше ми розповіли, як Руслан Маліновський забив дубль за збірну після серйозної перерви через травму.

Також читайте, у яку халепу потрапила збірна Азербайджану перед матчем з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу
Новини
По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей
По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить