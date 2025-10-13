Україна – Азербайджан: Ребров зробив зміну у заявці "синьо-жовтих"
Збірна України опублікувала офіційну заявку на номінально домашній матч проти Азербайджану у відборі на чемпіонат світу-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Хто готується до гри
До заявки увійшли 23 футболісти – всі гравці, які перебувають у розташуванні команди. Серед них півзахисник Єгор Ярмолюк, який відновив тренування у загальній групі.
У порівнянні з попереднім поєдинком проти Ісландії відбулася одна зміна: Георгій Судаков вибув зі складу через ушкодження плеча.
Заявка України на матч проти Азербайджану
Воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Георгій Бущан
Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Олександр Сваток, Богдан Михайліченко, Віталій Миколенко
Півзахисники: Іван Калюжний, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин, Руслан Маліновський, Єгор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень
Нападники: Владислав Ванат, Артем Довбик
Деталі матчу
Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
На грі працюватиме суддівська бригада з Австрії на чолі з головним арбітром Себастьяном Гісхамером.
Де дивитися
Усі матчі збірної України в кваліфікації ЧС-2026 транслює медіасервіс MEGOGO. Гру можна переглянути:
- на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK N+S;
- безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у мережах Т2 і кабельного телебачення;
- у розділі "Футбол" секції "Спорт" або на каналі "MEGOGO Футбол Перший".
Мовлення розпочнеться о 20:30 із передматчевої студії, яку проведе Сергій Лук'яненко за участі колишніх гравців збірної України Олександра Головка та Едуарда Цихмейструка.
Безпосередньо з Кракова до студії у прямому ефірі доєднається Олександра Кучеренко. Сам матч коментуватимуть Вадим Скічко та Володимир Звєров.
