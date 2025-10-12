Сыграет ли Ярмолюк с Азербайджаном: последние новости из лагеря "сине-желтых"

Полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк прибыл в расположение сборной Украины на октябрьские матчи отбора чемпионата мира-2026 с травмой. Из-за нее он не принимал участия в матче с Исландией.

Существует ли договоренность с "Брентфордом"?

Сначала появилась неутешительная информация, которую распространил комментатор Виталий Волочай на подкасте Еврофутбол.

"Насколько я знаю, 99,9%, что Ярмолюк не сыграет. По договоренности с "Брентфордом", он выйдет только в том случае, если прямо очень, очень нужно будет сыграть. Маловероятно, что он будет готов", - отметил журналист.

Однако совсем другого мнения известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

"Прогресс Егора, вроде как, положительный и по словам Реброва, его готовят к игре с Азербайджаном. Конечно же, вряд ли он будет играть все 90 минут, но вполне спокойно может отыграть выделенное ему время. Поэтому я точно ожидаю увидеть Ярмолюка на поле против Азербайджана", - написал врач в своем Telegram-канале.

Футболист возобновил тренировки

По последним сообщениям из лагеря национальной команды, Ярмолюк вернулся к тренировкам.

В воскресенье, 12 октября, игрок полноценно участвовал в занятии для футболистов, которые не выходили с первых минут в Исландии.

Игра Украина - Азербайджан в рамках 4-го тура отбора на ЧМ-2026 состоится в понедельник, 13 октября, в польском Кракове. Начало - в 21:45 по киевскому времени.