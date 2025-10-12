ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Путаница в воздухе: сборная Азербайджана попала впросак перед матчем с Украиной

Воскресенье 12 октября 2025 11:45
UA EN RU
Путаница в воздухе: сборная Азербайджана попала впросак перед матчем с Украиной Фото: Сборная Азербайджана получила проблему (instagram.com/affa_official)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Азербайджана попала в неприятную ситуацию по прибытии в Польшу, где уже завтра должна сыграть с Украиной в матче 4-го тура квалификации чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского футбольного инсайдера Петра Сленку.

Неприятный инцидент в Польше

Команда прибыла в Краков без багажа, из-за чего не смогла начать тренировочный процесс.

"Вещи сборной Азербайджана не прибыли с ними рейсом в Польшу. Возникла большая путаница, и азербайджанцы не смогли начать первый день подготовки к матчу против Украины, как планировалось", - отметил журналист.

Из-за задержки багажа азербайджанская сборная была вынуждена изменить формат подготовки к встрече с "сине-желтыми". В частности была сорвана первая предматчевая тренировка 11 октября.

Путаница в воздухе: сборная Азербайджана попала впросак перед матчем с Украиной

Украина - Азербайджан: что известно о матче

Игра Украина - Азербайджан в рамках 4-го тура отбора на ЧМ-2026 состоится в понедельник, 13 октября, в польском Кракове. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

После трех туров сборная Украины имеет четыре очка и занимает второе место в группе D. Франция лидирует с девятью пунктами, Исландия имеет три, а Азербайджан с одним баллом замыкает таблицу.

В первой встрече между этими командами была зафиксирована ничья 1:1.

Ранее мы писали, что ключевой футболист сборной Украины не сыграет против Азербайджана.

Также читайте, как Руслан Малиновский забил дубль за сборную после серьезного перерыва из-за травмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира
Новости
Топливный кризис в России. Как Беларусь спасает агрессора бензином
Топливный кризис в России. Как Беларусь спасает агрессора бензином
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит