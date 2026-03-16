"Это будет для них уроком": глава МПК сделал скандальное заявление о сборной Украины на Паралимпиаде

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс раскритиковал позицию Украины на Играх-2026. Глава организации назвал призывы к миру "политизацией" и "разочарованием".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Парсонса агентству Associated Press.

Позиция МПК: "Спорт победил"

Парсонс назвал "разочарованием" тот факт, что Украина и ряд других стран акцентировали внимание на политических вопросах во время Игр. По его мнению, несмотря на "ужасную ситуацию" в Украине, спортивная организация должна следить за соблюдением правил.

"Я надеюсь, что это станет уроком для тех комитетов, которые решили сосредоточиться на политической стороне больше, чем на спорте, потому что спорт в итоге победил", - заявил глава МПК.

Он также добавил, что возвращение российского флага и гимна на Паралимпиаде-2026 было решением Генеральной ассамблеи, принятым "в интересах движения".

Эндрю Парсонс с главой МОК Кирсти Ковентри (фото: instagram.com/andrewparsonsg)

Ответ Украины: "Мир - это не политика"

Глава Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич в разговоре с журналистами жестко ответил на эти упреки. По его словам, призывы к миру и прекращению войны, которая длится уже пятый год, не являются политикой.

"Если люди хотят жить в мире - это права человека, а не политика", - подчеркнул Сушкевич.

Украинская делегация в полном составе бойкотировала как церемонию открытия, так и закрытия Игр в знак протеста против допуска россиян под собственным флагом. Сушкевич подчеркнул, что эти мероприятия не являются спортивными соревнованиями, а используются МПК как политический инструмент для легализации присутствия страны-оккупанта.

Валерий Сушкевич (фото: НПК Украины)

Обвинения в системном давлении

Также украинская делегация заявила о "систематическом давлении" со стороны организаторов Паралимпиады-2026 и МПК.

В частности наблюдались неоднократные попытки принудительного снятия украинского флага, вмешательство во внутренние совещания украинской команды, а также запрет спортсменке Александре Кононовой выходить на подиум в серьгах сине-желтых цветов с надписью "Stop War".

Возвращение российских символов

Напомним, что Паралимпиада-2026 стала первым крупным турниром за долгое время, где российский флаг был поднят официально, а гимн РФ звучал в честь победителей, несмотря на продолжение агрессии против Украины.

Некоторые эксперты считают это сигналом к возможному постепенному возвращению россиян в международный спорт перед летней Олимпиадой-2028 в Лос-Анджелесе.

Итоги для Украины

На Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо отечественные паралимпийцы завоевали 19 медалей, три из которых - высшей пробы. В командном зачете "сине-желтые" финишировали седьмыми.

Это худший результат для Украины за последние 20 лет - с Турина-2006. Меньше наград и ниже итоговое место были только на двух первых для наших спортсменов Пааралимпиадах - в Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002.