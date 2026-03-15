Худший результат за 20 лет: Украина завершила выступления на Паралимпиаде-2026

В воскресенье, 15 марта, в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо финишировали зимние Паралимпийские игры-2026. Украинская сборная завершила соревнования с 19-ю медалями - на седьмом месте в общекомандном зачете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Паралимпиады .

Самые тяжелые Игры

Нынешние Игры стали для Украины самыми тяжелыми в истории. Подготовка проходила в условиях полномасштабной войны, а выступления - острого противостояния с Международным паралимпийским комитетом.

Наши атлеты выходили на старты с колоссальной эмоциональной нагрузкой, что не могло не сказаться на итоговых результатах. Если на предыдущей Паралимпиаде-2022 в Пекине Украина была второй в мире с 11 золотыми наградами, то в Италии количество побед сократилось до трех.

Герои последнего дня

Несмотря на политическую напряженность, украинцы боролись до последнего метра дистанции. В заключительный день соревнований копилка команды пополнилась двумя наградами в лыжных марафонах. Александр Казик завоевал серебряную медаль, а титулованная Александра Кононова получила "бронзу".

Именно Кононова стала настоящим символом стойкости этой сборной: в ее активе 5 медалей разного достоинства на текущих Играх.

Все медали Украины на Играх-2026:

"Золото" (3)

Тарас Радь - парабиатлон, спринт (класс сидя)

Александра Кононова - парабиатлон, спринт (класс стоя)

Александр Казик (гайд Сергей Кучерявый) - парабиатлон, спринт (нарушение зрения)

"Серебро" (8)

Александр Казик (гайд Сергей Кучерявый) - 2 медали - парабиатлон, гонки преследования и лыжные гонки, 20 км (нарушение зрения)

Ярослав Решетинский (гайд Дмитрий Драгун) - парабиатлон, спринт (нарушение зрения)

Максим Мурашковский (гайд Виталий Труш) - парабиатлон, индивидуальная гонка (нарушение зрения)

Тарас Радь - парабиатлон, гонка преследования (класс сидя)

Ирина Буй - парабиатлон, гонка преследования (класс стоя)

Григорий Вовчинский - парабиатлон, гонка преследования (класс стоя)

Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова, Людмила Ляшенко - лыжные гонки, смешанная эстафета 4×2,5 км

"Бронза" (8)

Александра Кононова - 3 медали - парабиатлон, индивидуальная гонка и гонка преследования, лыжные гонки, 20 км (класс стоя)

Анатолий Ковалевский (гайд Александр Мукшин) - 2 медали - парабиатлон, спринт и гонка преследования (нарушение зрения)

Людмила Ляшенко - парабиатлон, спринт (класс стоя)

Тарас Радь - парабиатлон, индивидуальная гонка (класс сидя)

Дмитрий Суярко (гайд Александр Никонович) - парабиатлон, индивидуальная гонка (нарушение зрения)

Место в медальном зачете

Общую победу в зачете одержал Китай. Украина заняла 7-е место.

Итоговый медальный зачет (топ-10):

Китай - 15 "золота" + 13 "серебра" + 16 "бронзы" = 44 медали США - 13 + 5 + 6 = 24 Россия - 8 + 1 + 3 = 12 Италия - 7 + 7 + 2 = 16 Австрия - 7 + 2 + 4 = 13 Франция - 4 + 4 + 4 = 12 Украина - 3 + 8 + 8 = 19 Канада - 3 + 4 + 8 = 15 Швеция - 3 + 0 + 4 = 7 Германия - 2 + 6 + 9 = 17

Выступление в историческом контексте

Результаты на Играх в Италии - худший для Украины за последние 20 лет - с Турина-2006. Меньше наград было только на двух первых для наших спортсменов Пааралимпиадах - в Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002.

19 общих наград было также в Ванкувере-2010, но тогда "сине-желтые" получили 5 золотых. В медальном зачете Украина за это время не опускалась ниже 6-го места.

Украина на зимних Паралимпийских играх:

Нагано-1998 - 0 "золота" + 2 "серебра" + 7 "бронзы" = 9 медалей (14 место)

Солт-Лейк-Сити-2002 - 0 + 6 + 6 = 12 (18 место)

Турин-2006 - 7 + 9 + 9 = 25 (3 место)

Ванкувер-2010 - 5 + 8 + 6 = 19 (4 место)

Сочи-2014 - 5 + 9 + 11 = 25 (4 место)

Пхенчхан-2018 - 7 + 7 + 8 = 22 (6 место)

Пекин-2022 - 11 + 10 + 8 = 29 (2 место)

Милан-2026 - 3 + 8 + 8 = 19 (7 место)