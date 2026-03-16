ua en ru
Пн, 16 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Це буде для них уроком": голова МПК зробив скандальну заяву про збірну України на Паралімпіаді

21:20 16.03.2026 Пн
3 хв
Слова очільника паралімпійського руху пролунали після скарг України на тиск під час Ігор-2026
aimg Андрій Костенко
"Це буде для них уроком": голова МПК зробив скандальну заяву про збірну України на Паралімпіаді Збірна України на Паралімпіаді-2026 (фото: НПК України)

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс розкритикував позицію України на Іграх-2026. Голова організації назвав заклики до миру "політизацією" та "розчаруванням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Парсонса агентству Associated Press.

Читайте також: "Нам байдуже, що вони робили": голова МПК шокував заявою про допуск окупантів на Паралімпіади

Позиція МПК: "Спорт переміг"

Парсонс назвав "розчаруванням" той факт, що Україна та низка інших країн акцентували увагу на політичних питаннях під час Ігор. На його думку, незважаючи на "жахливу ситуацію" в Україні, спортивна організація має стежити за дотриманням правил.

"Я сподіваюся, що це стане уроком для тих комітетів, які вирішили зосередитися на політичній стороні більше, ніж на спорті, тому що спорт у підсумку переміг", - заявив голова МПК.

Він також додав, що повернення російського прапора та гімну на Паралімпіаді-2026 було рішенням Генеральної асамблеї, прийнятим "в інтересах руху".

Ендрю Парсонс з головою МОК Кірсті Ковентрі (фото: instagram.com/andrewparsonsg)

Відповідь України: "Мир – це не політика"

Очільник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич у розмові з журналістами жорстко відповів на ці закиди. За його словами, заклики до миру та припинення війни, яка триває вже п'ятий рік, не є політикою.

"Якщо люди у світі хочуть жити в мирі – це права людини, а не політика", - наголосив Сушкевич.

Українська делегація в повному складі бойкотувала як церемонію відкриття, так і закриття Ігор на знак протесту проти допуску росіян під власним прапором. Сушкевич підкреслив, що ці заходи не є спортивними змаганнями, а використовуються МПК як політичний інструмент для легалізації присутності країни-окупанта.

Валерій Сушкевич (фото: НПК України)

Звинувачення у системному тиску

Також українська делегація заявила про "систематичний тиск" з боку організаторів Паралімпіади-2026 та МПК.

Зокрема спостерігалися неодноразові спроби примусового зняття українського прапора, втручання у внутрішні наради української команди, а також заборона спортсменці Олександрі Кононовій виходити на подіум у сережках синьо-жовтих кольорів із написом "Stop War".

Повернення російських символів

Нагадаємо, що Паралімпіада-2026 стала першим великим турніром за довгий час, де російський прапор був піднятий офіційно, а гімн РФ лунав на честь переможців, попри продовження агресії проти України.

Деякі експерти вважають це сигналом до можливого поступового повернення росіян до міжнародного спорту перед літньою Олімпіадою-2028 у Лос-Анджелесі.

Підсумки для України

На Іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо вітчизняні паралімпійці завоювали 19 медалей, три з яких – найвищого гатунку. У командному заліку "синьо-жовті" фінішували сьомими.

Це найгірший результат для України за останні 20 років – з Турина-2006. Менше нагород та нижче підсумкове місце були лише на двох перших для наших спортсменів Пааралімпіадах – у Нагано-1998 та Солт-Лейк-Сіті-2002.

Раніше розслідування ГУР встановило, хто з російських паралімпійців вбивав українців та штурмував наші міста.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Спортсмени Збірна України Валерій Сушкевич
Новини
Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Аналітика
