Кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города: расследование ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал War&Sanctions .

Легализация преступников через спорт

ГУР МО Украины в сотрудничестве с Минмолодьспорта и Центром противодействия дезинформации обнародовали данные российских спортсменов, которые попали в паралимпийский спорт в рамках реабилитационных программ для участников так называемой "СВО".

Десятки оккупантов, которые участвовали в наступлении на Киев, штурмах Авдеевки и Попасной, сейчас официально числятся в спортивных сборных страны-агрессора. Фактически, таким образом Россия пытается легализовать бывших комбатантов, которые получили инвалидности во время агрессии против Украины, интегрируя их в мировое спортивное сообщество.

"Чемпионы террора"

Среди идентифицированных лиц - офицеры и рядовые, которые намерены выступать в международных соревнованиях под флагом РФ.

Среди обнародованных сегодня российских "параспортсменов":

Владислав Шинкар - член паралимпийской сборной по фехтованию на колясках. Был заместителем командира батальона по вооружению и заместителем командира батальона по работе с личным составом в батальоне "Восток".

Антон Бушмакин - член национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Сапер и бывший морпех, участник боевых действий под Авдеевкой в Донецкой области. Является героем документальной ленты "Шагай", в которой заявляет о своей подготовке к Паралимпиаде и намерении принять участие в ней под российским флагом.

Цыден Генинов - член сборной команды российских вооруженных сил, номинант на звание "лучшего атлета 2025 года" по версии Международного совета военного спорта (CISM). Лейтенант вооруженных сил РФ, служил в 5-й отдельной гвардейской танковой танковой тацинской бригаде, которая участвовала в наступлении на Киевщину.

Ринат Васильев - спортсмен паралимпийской сборной Москвы по пауэрлифтингу. Участвовал в боевых действиях под Мелитополем. За службу в войне награжден российским орденом "Мужества" и медалью "За отвагу".

Николай Бондаренко - в рамках проекта Паралимпийского комитета России "Мы вместе. Спорт" проходил тренировочные сборы с паралимпийской сборной по стрельбе из лука и заявлял о намерении принять участие в летних Паралимпийских играх. Принимал непосредственное участие в войне против Украины в 2022 году как наемник ЧВК "Вагнер" и военнослужащий Вооруженных Сил России, в частности в боях за Попасную на Луганщине.

Ростислав Костенко - член резервного состава российской национальной паралимпийской команды по фехтованию на колясках, который добровольно участвовал в войне против Украины. После реабилитации в центре "Перезагрузка" в Тульской области вернулся в состав российской паралимпийской сборной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины призвало отстранить таких спортсменов от участия в международных соревнованиях.

"Такие российские атлеты должны быть исключены из мирового спортивного сообщества и отстранены от участия в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе", - говорится в сообщении на Facebook.

Мировой бойкот на Паралимпиаде-2026

Решение Международного паралимпийского комитета разрешить россиянам и белорусам использовать национальную символику на церемониях награждения спровоцировало международный скандал. Украина уже официально отказалась от участия в церемонии открытия Игр.

К протесту присоединились уже 11 стран, среди которых Германия, Польша, Канада и страны Балтии. Они требуют полного пересмотра статуса агрессоров в мировом спорте, чтобы не допустить присутствия на пьедесталах лиц, которые с оружием в руках разрушали украинские города.