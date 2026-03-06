ua en ru
"Нам безразлично, что они делали": глава МПК шокировал заявлением о допуске оккупантов на Паралимпиаду

18:44 06.03.2026 Пт
2 мин
Эндрю Парсонс считает, что российские солдаты имеют право на реинтеграцию через спорт
aimg Андрей Костенко
"Нам безразлично, что они делали": глава МПК шокировал заявлением о допуске оккупантов на Паралимпиаду Эндрю Парсонс (фото: instagram.com/andrewparsonsg)

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что россияне, которые воевали против Украины, смогут участвовать в будущих Паралимпийских играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Парсонса BBC Sport.

Читайте также: Кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города: расследование ГУР

"Второй шанс" для захватчиков

В разговоре с корреспондентом издания Парсонс отметил, что после отмены полной дисквалификации РФ и Беларуси, эти страны должны рассматриваться как любые другие члены комитета.

Он провел параллель с истоками паралимпийского движения, которое возникло после Второй мировой войны именно для реабилитации раненых военных.

"Нам безразлично, что они делали в прошлом на поле боя. Конечно, военные преступления - это нечто другое, но движение предлагает второй шанс. Это возможность для тех, кто был ранен на войне, реинтегрироваться в общество через спорт", - заявил президент МПК.

По данным расследований, Россия уже активно внедряет программу быстрой подготовки раненых оккупантов к параспорту. Российский паралимпийский комитет отчитывается о "по меньшей мере 70 ветеранах", которые уже соревнуются в составе национальных команд.

Российские флаги на Играх в Италии

Паралимпиада-2026 стала первым турниром с 2014 года, где официально разрешено использование российского флага и гимна. Это решение вызвало волну протестов.

Парсонс признал, что понимает разочарование украинской стороны, однако призвал уважать "демократическое решение" ассамблеи МПК.

После полного запрета в 2022 году, статус россиян постепенно смягчался. В 2024 году в Париже они выступали как нейтральные атлеты, а в сентябре 2025-го МПК полностью снял ограничения.

Через апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) российские и белорусские лыжники и сноубордисты завоевали право на участие в Играх-2026. Сейчас 10 представителей стран-агрессоров получили специальные приглашения (bipartite commission invitations) для выступления в Италии.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Во время соревнований будет разыграно 79 комплектов наград.

Ранее мы сообщали, что в Украине не будут транслировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.

