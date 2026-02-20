ua en ru
Терен признался, поздравил ли свою бывшую Белень с беременностью

Пятница 20 февраля 2026 12:52
UA EN RU
Терен признался, поздравил ли свою бывшую Белень с беременностью Александр Терен с Инной Белень (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Иванна Пашкевич

Ветеран войны и участник шоу "Холостяк-13" Александр "Терен" Будько отреагировал на беременность своей бывшей избранницы Инны Белень и признался, поздравил ли ее с будущим пополнением в семье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Александра для программы "Ранок у великому місті".

Больше интересного: Инна Белень призналась, почему боялась рождения дочери

Как Терен отреагировал на беременность Белень

Как известно, победительница проекта "Холостяк" сейчас находится в отношениях со своим одноклассником Иваном.

В начале февраля этого года влюбленные официально оформили брак. Ранее пара также сообщила, что ожидает первенца - у них должна родиться дочь.

Сам Терен признался, что знал о беременности Инны. По его словам, он лично связался с ней и поздравил с будущим пополнением в семье, а также с новым браком.

Терен признался, поздравил ли свою бывшую Белень с беременностьюАлександр Терен с Инной Белень (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Да, поздравил. Невероятно рад за нее. Очень рад тому, что любовь есть, люди находят друг друга", - отметил Александр.

Долгое время Будько приписывали роман с блогером Еленой Мандзюк, с которой его связывали дружеские отношения.

Впрочем, впоследствии девушка заблокировала ветерана в Instagram. По словам Терена, никакого конфликта между ними не возникало - они просто прекратили общение из-за разных жизненных взглядов.

"Заблокировать меня - это ее выбор. Решение взрослого человека, которое я абсолютно принимаю. Я бы не сказал, что была конфликтная ситуация. Ну так случается у людей, когда их взгляды в определенный момент расходятся", - пояснил ветеран.

Напомним, в финале "Холостяка-13" Александр Терен выбрал именно Инну Белень, однако впоследствии пара сообщила о разрыве.

Позже Инна отмечала, что их отношения завершились "не на очень хорошей ноте" и сейчас они не поддерживают связь.

После этого ветерану также приписывали возможные отношения с блогером Еленой Мандзюк, однако впоследствии стало известно, что они больше не общаются.

После премьеры нового сезона "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком одну из участниц - Викторию Зварич - называли потенциальной партнершей для Терена. Они даже шутили о возможном свидании, а впоследствии их видели вместе.

Впрочем позже выяснилось, что у Терена появилась новая возлюбленная. Ветерана заметили в компании девушки на концерте "Самая музыкальная елка страны с alyona alyona", который состоялся 20 декабря в Киеве.

Терен признался, поздравил ли свою бывшую Белень с беременностьюТерен и его девушка (фото: BLIK.ua)

На мероприятии Александр постоянно находился рядом с ней, а впоследствии подтвердил журналистам, что это не просто подруга.

По словам бывшего "Холостяка", это был его первый совместный публичный выход с новой избранницей.

Имя девушки он не раскрыл. Пара держалась за руки и выглядела счастливой, при этом отмечалось, что они вместе не так давно.

