Из-за флирта с Виточкой? Мандзюк внезапно заблокировала Терена: в сети обсуждают причину

Понедельник 27 октября 2025 12:40
Из-за флирта с Виточкой? Мандзюк внезапно заблокировала Терена: в сети обсуждают причину Елена Мандзюк и Александр Терен (фото: instagram.com/elena_mandziuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший герой шоу "Холостяк", ветеран Александр "Терен", оказался в центре нового скандала после неожиданного шага своей близкой подруги - блогерши Елены Мандзюк. Накануне она внезапно заблокировала его в соцсетях, чем вызвала волну обсуждений среди подписчиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение инфлюенсерши в Threads.

Как все началось

Елена Мандзюк опубликовала в Threads пост, в котором написала, что ее общение с Тереном завершено.

"Жизнь состоит из разных историй. Этот опыт тоже имел смысл, но из уважения к себе я оставлю это без дальнейших комментариев. Мы просто больше не общаемся", - заявила блогерша.

К сообщению она добавила скриншот страницы Саши, на котором видно, что его аккаунт попал в блок. Сам Терен ситуацию пока не комментировал.

Из-за флирта с Виточкой? Мандзюк внезапно заблокировала Терена: в сети обсуждают причинуМандзюк заблокировала Терена (скриншот)

Флирт с Виточкой - случайность или причина конфликта?

Накануне блокировки ветеран обратился в соцсетях к уже экс-участнице "Холостяка-14" Виточке, которая покинула проект во втором выпуске.

"Что делаешь в воскресенье вечером?" - написал он, вызвав волну комментариев у подписчиков.

Из-за флирта с Виточкой? Мандзюк внезапно заблокировала Терена: в сети обсуждают причинуТерен пригласил Виточку на свидание (скриншот)

Виточка позже подтвердила, что знакома с Тереном еще с лета и что они планировали свидание, но пока не успели его осуществить.

"Договорились никуда не идти, пока не будет 50 000 грн на банке. Надеюсь, что Терен придет на свидание с турникетом", - пошутила девушка.

Из-за флирта с Виточкой? Мандзюк внезапно заблокировала Терена: в сети обсуждают причинуТерен пригласил на свидание Виточку (скриншот)

Мандзюк ответила на слухи

После волны обсуждений в комментариях подписчики начали предполагать, что именно "флирт" с Виточкой стал причиной конфликта между Мандзюк и ветераном.

Блогер опровергла эти догадки, отметив, что никакого отношения к этой ситуации Виточка не имеет.

"Виточке желаю сил и вдохновения. Лично об этой девочке не знаю ничего, кроме того, что видела в сети", - объяснила Елена.

