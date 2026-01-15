ua en ru
Бывший "Холостяк" Терен получил награду от Зеленского и признался, что об этом думает

Четверг 15 января 2026 14:25
Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Полина Иваненко

Ветеран Александр Будько, которого многие знают по его позывному Терен, получил награду от президента Украины. Герой 13 сезона "Холостяк", который недавно объявил, что у него есть девушка, искренне высказался об ордене.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост Будько в Instagram.

Какую награду получил Терен и как он на это отреагировал

По словам ветерана, недавно ему позвонили из Офиса президента. Александра пригласили на награждение.

"Я еще спал. Уже не чувствовал холода - за ночь согрелся под одеялом. И сквозь сон услышал женский голос в трубке. Все свои действия я никогда не делал ради вознаграждений. До большой войны и, особенно, во время нее, мной движет внутреннее чувство справедливости и желание сделать хоть что-то полезное после того, как проснулся", - написал Терен.

"Я никогда не просил медалей или наград. Просто всегда выкладывался на полную, не ожидая награды. Иначе - зачем тогда вообще что-то делать? У меня есть татуировка на ноге (не все тату вывелись). Я нечасто о ней вспоминаю - да и смотреть туда теперь нет особых причин. Там написано: "каждому по заслугам", - добавил он.

Терен поставив на місце скандальну блогерку Пренткович після її заяв про людей з інвалідністю: вона відповілаТерен получил награду от Зеленского (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

По словам Александра, он не уверен, что заслуживает награды. Но принимает их с благодарностью, потому что это означает, что он "не зря проснулся и сделал что-то полезное".

"Просыпайтесь. Идите вперед!" - резюмировал Будько.

На фото, которые опубликовал Терен, можно увидеть, что Зеленский вручил ему орден "За заслуги" III степени. Известно, что эту награду дают за "за выдающиеся личные достижения" в различных сферах, от экономической и социально-культурной до военной и государственной.

Напомним, Будько стал на защиту Украины в начале полномасштабной войны. Он получил ранения и потерял обе ноги. Это произошло 24 августа 2022 года на Харьковщине.

В 2024 году Терен стал главным героем проекта "Холостяк". В финале он выбрал Инну Белень, но позже пара объявила о разрыве отношений.

