"Была шокирована". Беременная Инна Белень призналась, почему боялась рождения дочери

Пятница 30 января 2026 21:32
"Была шокирована". Беременная Инна Белень призналась, почему боялась рождения дочери Инна Белень была шокирована, когда узнала пол первенца (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Победительница "Холостяка-13" и блогерша Инна Белень откровенно рассказала о своих эмоциях после того, как узнала пол ребенка. Сначала будущая мама была шокирована и даже волновалась.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Белень.

Почему Белень боялась рождения дочери

Блогерша опубликовала серию трогательных фото с женихом Иваном и призналась, что ожидала появления мальчика. В то же время любимый был готов к любому варианту, но чувствовал, что будет именно дочь.

"Когда мы с Ваней говорили о поле нашего ребенка, я честно говорила: я всегда представляла, что первым будет мальчик. И даже представляла варианты, что у меня будут только сыновья. Видимо, потому что я была старшей сестрой и внутри всегда хотелось иметь еще старшего брата", - рассказала она.

Когда Белень увидела розовый дым, она была шокирована. Девочка стала для нее "зеркалом" и вызовом - научиться быть нежнее, не жить постоянно в "мужских энергиях", не тянуть все на себе и не доказывать миру, что может все сама.

"В моей голове был совсем другой порядок, другой план. И как я научу ее, если у меня самой с этим проблемы? Я с тем стальным характером, который не так легко отпускает контроль. И, честно, я немного испугалась", - призналась она.

Инна Белень с женихом (фото: instagram.com/innka_belen)

Сейчас блогерша постепенно воспринимает будущее материнство как подарок.

"Это мой путь научиться выбирать себя, быть мягче, нежнее, живее. Я была старшей сестрой и всегда мечтала о старшем брате. Ну что ж, значит, сделаем маленькую паузу между сестричкой и братиком. Мы очень ждем тебя, наша девочка", - подытожила она.

Что известно о помолвке Инны Белень

Победительница "Холостяка" с Тереном в конце декабря 2025 года объявила, что выходит замуж. Избранником стал мужчина, с которым она училась в школе. Пара хочет расписаться, а затем обвенчаться летом.

О беременности блогерша рассказала на постшоу 14 сезона "Холостяка". Тогда она появилась на публике с округлым животиком и призналась, что первенец появится уже в апреле.

