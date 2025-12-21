Не Виточка и не Мандзюк: Александр Терен впервые показал свою избранницу (фото)

Ветеран Александр Будько (Терен), который был главным героем "Холостяка-13", вышел на публику вместе со своей девушкой. Фаны впервые увидели его с избранницей, а еще он немного рассказал о новых отношениях.

Как Терен представил публике свою избранницу

Ветерана и его возлюбленную заметили на концерте "Самая музыкальная елка страны с alyona alyona", который состоялся 20 декабря в Киеве.

Терен пришел на мероприятие в компании девушки, он всегда был рядом с ней, а потом признался журналистам, что это не просто подруга. В его жизни наступил новый этап. По словам бывшего "Холостяка", он впервые появился с избранницей на таком мероприятии.

"Публично я не скрываю, где гуляю, куда прихожу. А в таком медийном поле, наверное, да. Не знаю, могу ли что-то говорить. Не знаю даже как правильно представить. Моя спутница теперь в этой жизни, которая мне очень импонирует. Как человек, как женщина. С которой очень приятно проводить время, которая поддерживает меня во многих вещах. Надеюсь, что так дальше и будет", - сказал ветеран.

"Надеюсь, что она тоже это получает, что получаю и я. Она машет головой вдруг что, то да. Я имею новый этап в своей жизни, на самом деле развития немножко новых отношений. Надеюсь, что он будет положительным, и не будет заканчиваться", - добавил он.

Терен и его девушка (фото: BLIK.ua)

Но имя своей избранницы Терен не назвал. Они держались за руки и смеялись, оказалось, что пара вместе не очень долго.

"Не так давно. Не год, как можно понять из новостей. Да вот буквально с зимы", - объяснил Будько.

Личная жизнь Терена

Напомним, в финале "Холостяка" Будько выбрал Инну Белень. Впрочем, их отношения быстро закончилось, не обошлось даже без скандалов. Позже Терену приписывали роман с блогершей Еленой Мандзюк.

Но позже стало известно, что они больше не общаются. После премьеры нового сезона "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком одну из участниц назвали идеальной партией для Терена. Речь шла о Виточке Зварич. Ветеран и этнограф даже шутили о свидании, а потом их заметили вместе.