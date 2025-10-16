ua en ru
Прыгун в воду Середа претендует на титул лучшего в мире: как за него проголосовать

Четверг 16 октября 2025 13:34
UA EN RU
Прыгун в воду Середа претендует на титул лучшего в мире: как за него проголосовать Фото: Алексей Середа (facebook.com/ukrainiandiving)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация водных видов спорта World Aquatics объявила имена претендентов на награду "Спортсмен года" в мужских прыжках в воду. В пятерку номинантов попал украинец Алексей Середа.

О том, как поддержать украинца - подскажет РБК-Украина.

Середа в 2025 году

В 2025 году 19-летний спортсмен из Николаева стал трехкратным чемпионом Европы: в турецкой Анталье он получил "золото" на вышке, в синхронных прыжках и в смешанной команде.

Кроме того, на его счету серебряная медаль чемпионата мира в Сингапуре и две награды Суперфинала Кубка мира: "серебро" в смешанных соревнованиях и "бронза" в синхронных прыжках.

Эти достижения позволили спортсмену войти в пятерку топ-прыгунов планеты и стать претендентом на почетное звание.

Кто конкуренты

Вместе с украинцем за награду будут соревноваться:

  • Кассиэль Руссо (Австралия)
  • Осмар Ольвера (Мексика)
  • Юань Цао (Китай)
  • Ван Цзунюань (Китай)

Прыгун в воду Середа претендует на титул лучшего в мире: как за него проголосовать

Для Середы это первое в карьере попадание в пятёрку претендентов на звание лучшего прыгуна в воду в мире. В 2023 году Алексея признали лучшим в Европе.

Победителей премии будут определять по сочетанию голосования болельщиков и решения Номинационного комитета World Aquatics.

Как проголосовать за украинца

Поддержать Алексея Середу можно в Instagram-аккаунте World Aquatics - достаточно лайкнуть сториз с фото украинского спортсмена.

