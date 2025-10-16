Прыгун в воду Середа претендует на титул лучшего в мире: как за него проголосовать
Международная федерация водных видов спорта World Aquatics объявила имена претендентов на награду "Спортсмен года" в мужских прыжках в воду. В пятерку номинантов попал украинец Алексей Середа.
О том, как поддержать украинца - подскажет РБК-Украина.
Середа в 2025 году
В 2025 году 19-летний спортсмен из Николаева стал трехкратным чемпионом Европы: в турецкой Анталье он получил "золото" на вышке, в синхронных прыжках и в смешанной команде.
Кроме того, на его счету серебряная медаль чемпионата мира в Сингапуре и две награды Суперфинала Кубка мира: "серебро" в смешанных соревнованиях и "бронза" в синхронных прыжках.
Эти достижения позволили спортсмену войти в пятерку топ-прыгунов планеты и стать претендентом на почетное звание.
Кто конкуренты
Вместе с украинцем за награду будут соревноваться:
- Кассиэль Руссо (Австралия)
- Осмар Ольвера (Мексика)
- Юань Цао (Китай)
- Ван Цзунюань (Китай)
Для Середы это первое в карьере попадание в пятёрку претендентов на звание лучшего прыгуна в воду в мире. В 2023 году Алексея признали лучшим в Европе.
Победителей премии будут определять по сочетанию голосования болельщиков и решения Номинационного комитета World Aquatics.
Как проголосовать за украинца
Поддержать Алексея Середу можно в Instagram-аккаунте World Aquatics - достаточно лайкнуть сториз с фото украинского спортсмена.
