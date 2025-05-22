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Защитили "золото": украинцы триумфовали в зрелищном финале на Евро по прыжкам в воду

Анталия, Четверг 22 мая 2025 18:56
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Защитили "золото": украинцы триумфовали в зрелищном финале на Евро по прыжкам в воду Фото: Ксения Байло (instagram.com)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины завоевала первую медаль на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду, который проходит в турецкой Анталии. Наши спортсмены защитили титул чемпионов в смешанных командных соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата континента.

Изменения в составе сборной Украины

В финале соревновались семь команд, каждая из которых состояла из четырех спортсменов (двух мужчин и двух женщин). В программе - прыжки с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки в одиночном и синхронном микст-формате.

Украина защищала чемпионский титул, добытый на прошлом турнире. По сравнению с Евро-2023 в составе сборной произошли изменения: София Лискун и Кирилл Болюх заменили Анну Письменскую и Даниила Коновалова. Также в Анталии выступали Алексей Середа и Ксения Байло.

Как прошли соревнования

Перед заключительным раундом украинцы шли вторыми, отставая от Германии на 1,4 балла. Однако в решающем прыжке с десятиметровой вышки Байло и Болюх выполнили попытку на 76.80 балла, чем гарантировали нашей команде медаль. А ошибка немецкой пары позволила Украине снова подняться на высшую ступеньку пьедестала.

Результаты финала смешанных команд:

  1. Украина - 407,20
  2. Германия - 400,60
  3. Италия - 360,40

Это второе подряд "золото" Украины в этом виде программы на чемпионатах Европы. Последний раз украинцы остались без наград в 2019 году, когда финишировали пятыми на домашнем Евро.

Ранее украинский рекордсмен мира Говоров неожиданно завершил олимпийскую карьеру.

А Свитолина и еще три украинки получили соперниц на старте "Ролан Гаррос".

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