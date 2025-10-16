Стрибун у воду Середа претендує на титул найкращого в світі: як за нього проголосувати
Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics оголосила імена претендентів на нагороду "Спортсмен року" у чоловічих стрибках у воду. До п'ятірки номінантів потрапив українець Олексій Середа.
Про те, як підтримати українця – підкаже РБК-Україна.
Середа у 2025 році
У 2025 році 19-річний спортсмен з Миколаєва став триразовим чемпіоном Європи: в турецькій Антальї він здобув "золото" на вишці, у синхронних стрибках і в змішаній команді.
Крім того, на його рахунку срібна медаль чемпіонату світу у Сінгапурі та дві нагороди Суперфіналу Кубка світу: "срібло" у змішаних змаганнях та "бронза" у синхронних стрибках.
Ці досягнення дозволили спортсмену увійти до п'ятірки топ-стрибунів планети та стати претендентом на почесне звання.
Хто конкуренти
Разом із українцем за нагороду змагатимуться:
- Кассіель Руссо (Австралія)
- Осмар Ольвера (Мексика)
- Юань Цао (Китай)
- Ван Цзунюань (Китай)
Для Середи це перше в кар'єрі потрапляння до п'ятірки претендентів на найкращого стрибуна у воду у світі. Натомість у 2023 році Олексія визнали найкращим в Європі.
Переможців премії визначатимуть за поєднанням голосування вболівальників та рішення Номінаційного комітету World Aquatics.
Як проголосувати за українця
Підтримати Олексія Середу можна в Instagram-акаунті World Aquatics – достатньо вподобати сторіз з фото українського спортсмена.
