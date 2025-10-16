ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Стрибун у воду Середа претендує на титул найкращого в світі: як за нього проголосувати

Четвер 16 жовтня 2025 13:34
UA EN RU
Стрибун у воду Середа претендує на титул найкращого в світі: як за нього проголосувати Фото: Олексій Середа (facebook.com/ukrainiandiving)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics оголосила імена претендентів на нагороду "Спортсмен року" у чоловічих стрибках у воду. До п'ятірки номінантів потрапив українець Олексій Середа.

Про те, як підтримати українця – підкаже РБК-Україна.

Середа у 2025 році

У 2025 році 19-річний спортсмен з Миколаєва став триразовим чемпіоном Європи: в турецькій Антальї він здобув "золото" на вишці, у синхронних стрибках і в змішаній команді.

Крім того, на його рахунку срібна медаль чемпіонату світу у Сінгапурі та дві нагороди Суперфіналу Кубка світу: "срібло" у змішаних змаганнях та "бронза" у синхронних стрибках.

Ці досягнення дозволили спортсмену увійти до п'ятірки топ-стрибунів планети та стати претендентом на почесне звання.

Хто конкуренти

Разом із українцем за нагороду змагатимуться:

  • Кассіель Руссо (Австралія)
  • Осмар Ольвера (Мексика)
  • Юань Цао (Китай)
  • Ван Цзунюань (Китай)

Стрибун у воду Середа претендує на титул найкращого в світі: як за нього проголосувати

Для Середи це перше в кар'єрі потрапляння до п'ятірки претендентів на найкращого стрибуна у воду у світі. Натомість у 2023 році Олексія визнали найкращим в Європі.

Переможців премії визначатимуть за поєднанням голосування вболівальників та рішення Номінаційного комітету World Aquatics.

Як проголосувати за українця

Підтримати Олексія Середу можна в Instagram-акаунті World Aquatics – достатньо вподобати сторіз з фото українського спортсмена.

Раніше ми розповіли, як "Школа Дерюгіних" яскраво перемогла команду Кабаєвої на клубному чемпіонаті світу.

Також читайте хто замість Ярослави Магучіх стане найкращою легкоатлеткою Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени
Новини
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить